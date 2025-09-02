Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv v neděli "zcela srovnal se zemí" vesnici Tarasin v místní horské oblasti Marra, oznámilo hnutí v prohlášení. Požádalo OSN a nadnárodní organizace o pomoc při vyprošťování těl mužů, žen i dětí zasypaných pod nánosem hlíny a kamení.
Místní hory podle Reuters slouží jako útočiště obyvatelům, kteří sem prchají před válkou mezi súdánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvůli tomu se uchylují do oblasti, kde je nedostatek jídla či léků.
A landslide wiped out an entire village in Sudan— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2025
The disaster struck in the Jebel Marra mountains in the west of the country.
According to preliminary government data, the death toll exceeds one thousand, with only one survivor. pic.twitter.com/5b1BeJCvZM
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.
Civilisty přitom nadále zasahují i přímé útoky. Při sobotním úderu dronu na kliniku v Nyale, hlavním městě Jižního Dárfúru, zahynulo podle nevládní organizace Emergency Lawyers nejméně 12 lidí, mezi nimi ženy a děti. Útok, připsaný súdánské armádě, zničil zdravotnické zařízení, v zemi už přitom muselo zavřít kolem 90 procent nemocnic.
Sudan/ Sulm me dron në një klinikë në Darfur, 12 të vdekur, mes tyre gra dhe fëmijë - Bota...https://t.co/zdmoDjVPWB— Ora News (@oranews_one) September 1, 2025