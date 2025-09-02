Zahraničí

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Podle agentur Reuters a AFP to uvedli ozbrojenci ovládající oblast nacházející se v občanskou válkou sužovaném Dárfúru. Ve zničené obci přežil jediný člověk, uvedlo Súdánské osvobozenecké hnutí/armáda (SLM/SLA). Zároveň vyzvalo OSN, aby pomohla vyprostit těla obětí.
Archivní foto sesuvu půdu v Demokratické republice Kongo.
Archivní foto sesuvu půdu v Demokratické republice Kongo. | Foto: Reuters

Sesuv v neděli "zcela srovnal se zemí" vesnici Tarasin v místní horské oblasti Marra, oznámilo hnutí v prohlášení. Požádalo OSN a nadnárodní organizace o pomoc při vyprošťování těl mužů, žen i dětí zasypaných pod nánosem hlíny a kamení.

Místní hory podle Reuters slouží jako útočiště obyvatelům, kteří sem prchají před válkou mezi súdánskou armádou a povstaleckými skupinami. Kvůli tomu se uchylují do oblasti, kde je nedostatek jídla či léků.

Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal více než 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Občanská válka v této východoafrické zemi je proto podle mezinárodních organizací jednou z největších humanitárních krizí posledních let.

Civilisty přitom nadále zasahují i přímé útoky. Při sobotním úderu dronu na kliniku v Nyale, hlavním městě Jižního Dárfúru, zahynulo podle nevládní organizace Emergency Lawyers nejméně 12 lidí, mezi nimi ženy a děti. Útok, připsaný súdánské armádě, zničil zdravotnické zařízení, v zemi už přitom muselo zavřít kolem 90 procent nemocnic.

 
