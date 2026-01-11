Sestra Kim Čong-una požaduje vysvětlení přeletu dronu z Jižní Koreje

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong vyzvala jihokorejské úřady, aby poskytly detailní vysvětlení toho, proč nad územím sousední země přeletěl 4. ledna dron.
Informovala o tom agentura AFP s odkazem na oficiální prohlášení. V sobotu Pchjongjang uvedl, že ve svém vzdušném prostoru sestřelil severokorejský dron.
Bezpilotní stroj vzlétl z ostrova v jihokorejském městě Inčchon a uletěl osm kilometrů, než ho severokorejská strana sestřelila. Byl vybaven bezpečnostními kamerami, které měly podle severokorejské agentury KCNA nahrávat důležitá severokorejská zařízení. Severní Korea dron sestřelila nad městem Kesong poblíž hranice mezi oběma zeměmi.
Jihokorejská armáda po incidentu uvedla, že žádný dron tohoto modelu nevlastní. Prezident I Če-mjong také nařídil, aby armáda a policie událost rychle a podrobně vyšetřily.
„Naštěstí zveřejnila (jihokorejská) armáda oficiální prohlášení, v němž potvrdila, že (let dronu) neprovedla a že neměla v úmyslu nás provokovat či dráždit,“ uvedla sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una v prohlášení, které dnes zveřejnila KCNA. „Let tohoto dronu ale musí být podrobně vyšetřen,“ doplnila a odsoudila narušení vzdušného prostoru své země.
Nový jihokorejský prezident I Če-mjong se úřadu v Soulu ujal loni v červnu a od té doby uskutečnil několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem. Severní Korea ale smířlivá gesta jeho administrativy odmítá, uvedla agentura Reuters. Pchjongjang svého jižního souseda obvinil z přeletu dronu poprvé od nástupu nového prezidenta k moci.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez.
Skandály s megadárci spermatu: Alarmující čísla probudila Evropu. Volá se po omezení
Registr přeshraničních dárců nebo celoevropské kvóty na počet dětí od jednoho dárce spermatu. Tyto návrhy teď překvapivě přicházejí ze zemí, jako je Belgie a Nizozemsko. Důvodem jsou děti až se 70 sourozenci nebo s genovými mutacemi.
Sparta v novém roce jen prohrává, v Třinci dostala pět gólů. Kladno zničilo Vítkovice
Hokejisté Třince porazili v 41. kole extraligy Spartu 5:3 a v domácím prostředí zvítězili pošesté v řadě. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Martin Růžička. Pražané dokázali v první třetině smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali třetí porážku v soutěži a v novém roce za sebou.
Scéna jako z Kokosů na sněhu. Američané se nevešli do bobu, pilot se strojem "plaval"
Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment, jenž by se hodil spíše do hollywoodského filmu "Kokosy na sněhu". Americký pilot Kristopher Horn "poztrácel" na startu prvního kola všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.
Od pondělí hrozí kvůli mrznoucímu dešti ledovka, varují meteorologové
V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu.