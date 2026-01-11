Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Sestra Kim Čong-una požaduje vysvětlení přeletu dronu z Jižní Koreje

ČTK

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong vyzvala jihokorejské úřady, aby poskytly detailní vysvětlení toho, proč nad územím sousední země přeletěl 4. ledna dron.

Kim Jo-čon, sestra Kim Čong-una
Kim Jo-čong, sestra Kim Čong-una.Foto: X90026
Reklama

Informovala o tom agentura AFP s odkazem na oficiální prohlášení. V sobotu Pchjongjang uvedl, že ve svém vzdušném prostoru sestřelil severokorejský dron.

Bezpilotní stroj vzlétl z ostrova v jihokorejském městě Inčchon a uletěl osm kilometrů, než ho severokorejská strana sestřelila. Byl vybaven bezpečnostními kamerami, které měly podle severokorejské agentury KCNA nahrávat důležitá severokorejská zařízení. Severní Korea dron sestřelila nad městem Kesong poblíž hranice mezi oběma zeměmi.

Jihokorejská armáda po incidentu uvedla, že žádný dron tohoto modelu nevlastní. Prezident I Če-mjong také nařídil, aby armáda a policie událost rychle a podrobně vyšetřily.

Související

„Naštěstí zveřejnila (jihokorejská) armáda oficiální prohlášení, v němž potvrdila, že (let dronu) neprovedla a že neměla v úmyslu nás provokovat či dráždit,“ uvedla sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una v prohlášení, které dnes zveřejnila KCNA. „Let tohoto dronu ale musí být podrobně vyšetřen,“ doplnila a odsoudila narušení vzdušného prostoru své země.

Reklama
Reklama

Nový jihokorejský prezident I Če-mjong se úřadu v Soulu ujal loni v červnu a od té doby uskutečnil několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem. Severní Korea ale smířlivá gesta jeho administrativy odmítá, uvedla agentura Reuters. Pchjongjang svého jižního souseda obvinil z přeletu dronu poprvé od nástupu nového prezidenta k moci.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama