Šestnáct slonů zemřelo po otravě kyanidem, spekuluje se o otrávených rajčatech

V Keni se vyšetřuje úhyn 16 slonů, kteří se pravděpodobně otrávili kyanidem poté, co zkonzumovali rajčata z okolních farem. Otázkou však zůstává, jak se jed dostal do ekosystému, v němž spolu s divokou zvěří žijí také domácí zvířata. Pěstitelé podle agentury AP popírají tvrzení, že by sloni uhynuli po konzumaci rajčat.
Keňská národní agentura pro ochranu přírody (KWS) minulý měsíc oznámila, že v parku Amboseli zemřelo během jednoho měsíce 15 slonů. V pátek agentura aktualizovala tento počet na šestnáct. Předběžné laboratorní testy odhalily přítomnost kyanidu, zatímco při pitvě byla v žaludcích zvířat nalezena rajčata.
Úhyn slonů a spory o jeho příčinu ještě více prohloubily obavy z rostoucího konfliktu mezi obyvateli a divokou zvěří v této oblasti, který je způsoben rozšiřující se zemědělskou činností v blízkosti národního parku Amboseli.
Keňa byla až donedávna široce uznávána za to, že díky omezení pytláctví dokázala obnovit populaci slonů z historického minima na více než 36 tisíc jedinců, píše AP.
Úřad pro ochranu přírody v pátek uvedl, že požádal Radu pro přípravky na hubení škůdců o sestavení týmu, který prošetří, zda nebyla tato chemická látka „nesprávně použita, skladována nebo likvidována a zda mohlo dojít ke kontaminaci vody, půdy nebo trávy“.
Konflikt mezi zemědělci a slony
„Zatím nevíme, odkud se ten kyanid vzal,“ řekl vedoucí veterinárního oddělení v Keni Isaac Lekolool a dodal, že sloni také snědli vodní melouny. Vyzval k opatrnosti při zacházení s pesticidy a jejich používání na farmách.
Vzorky testované na přítomnost toxických chemikálií byly odebrány ze žaludku slonů a analýza krevních vzorků stále pokračuje, uvedl Lekolool.
V okolí parku se rozšířily zemědělské podniky a konflikt mezi lidmi a slony zůstává podle keňského Národního plánu na ochranu slonů (NEAP) druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí hned po pytláctví. V letech 2000 až 2020 při incidentech souvisejících se sebeobranou či odvetnými zabitími zahynulo nejméně 1 160 slonů. Místní komunity se přitom snažily chránit své úrody, majetek a životy, uvádí NEAP.
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