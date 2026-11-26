V Německu má migrační původ více než šest z deseti práceschopných příjemců základních sociálních dávek. Celostátně jejich podíl dosahuje 63,3 procenta, v Berlíně se blíží sedmdesáti procentům. V některých spolkových zemích přesahuje dokonce 75 procent, uvádějí statistiky. Německá krajně pravicová strana AfD přitom slibuje rychlé řešení – nově to připomněla její spolupředsedkyně Alice Weidelová.
V celém Německu pobíralo v červnu 2026 základní sociální dávky přibližně 3,79 milionu práceschopných lidí. Migrační původ mělo 2 397 241 z nich, tedy 63,3 procenta. Za práceschopného se podle zákona považuje člověk, který dosáhl alespoň 15 let a je schopen pracovat minimálně tři hodiny denně.
Více než polovina příjemců se narodila mimo Německo. Celkem 1 917 833 lidí se narodilo mimo zemi, z toho 1 558 906 nemá německé občanství. Dalších 422 799 příjemců se narodilo v Německu rodičům, kteří do země přišli ze zahraničí, uvádí německý konzervativně orientovaný magazín GLUT, který zpracoval nejnovější odhad Spolkové agentury práce (BA).
Počet mužů mezi příjemci s migračním původem činí přibližně 1,1 milionu, žen je zhruba 1,2 milionu. Nejpočetnější je věková skupina od 35 do 45 let, do níž patří 558 tisíc lidí. Následuje skupina ve věku od 15 do 25 let s 549 tisíci příjemci, uvádí také BA.
Rozdělení západ-východ
Nejvyšší podíl lidí s migračním původem mezi příjemci dávek má Hesensko, kde dosahuje tohoto počtu 76,7 procenta lidí. Následují Hamburk se 73,9 procenta a Bádensko-Württembersko se 73,5 procenta. Na opačném konci žebříčku je Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde podíl činí 31,7 procenta.
V Berlíně dosáhl podíl nového maxima 69,46 procenta. Od června 2020 tam podle údajů statistiků roste každé čtvrtletí. V západních spolkových zemích pak činí průměrný podíl 67,5 procenta, zatímco ve východních zemích včetně Berlína 49,1 procenta.
Právě ve východním Německu ale podíl za posledních šest let, co BA výsledky publikuje, rostl nejvýrazněji. V Sasku se zvýšil o 14,6 procentního bodu na 42,5 procenta, v Braniborsku o 13,9 bodu na 37 procent. V Durynsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku vzrostl o více než jedenáct procentních bodů.
„Chléb, postel a mýdlo“
Zastoupení lidí s migračním původem mezi příjemci dávek je výrazným tématem především německé krajně pravicové strany AfD. Její spolupředsedkyně Alice Weidelová nejnověji v neděli uvedla, že pokud Německo migrantům místo současných dávek nabídne pouze „chléb, postel a mýdlo“, více než devadesát procent z nich podle ní samo odejde.
„A my to prosadíme,“ dodala politička ve videu, které se objevilo na sociálních sítích. Weidelová tím navazuje na dlouhodobý požadavek AfD, aby stát omezil peněžní dávky pro migranty a nahradil je věcnou pomocí.
Už v září 2024 předložila parlamentní frakce AfD v Bundestagu návrh nazvaný Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber (Chléb, postel a mýdlo – věcné dávky namísto peněžních dávek pro žadatele o azyl). Návrh však v Bundestagu přijat nebyl.
Mezi jeho signatáři byli přímo spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Návrh požadoval, aby žadatelé o azyl dostávali během azylového řízení pouze nezbytné věcné dávky, například jídlo, oblečení a hygienické potřeby.