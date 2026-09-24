Šest lidí zemřelo po ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti

Ruský útok na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zabil šest lidí a dalších 12 zranil, oznámil ve čtvrtek velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Původně informoval o osmi zraněných. Oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu.
Zelinářský podnik v obci Stara Hnylycja na jihovýchod od Charkova ráno zasáhly malé ruské střely Banderol, řekl serveru Suspilne šéf místních úřadů Mykola Semerjanov. Střel podle něho přiletělo několik a jedna z nich zasáhla sklad, kde lidé pracovali. Dodal, že co do počtu zabitých šlo o největší útok na obec a její okolí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezi mrtvými jsou čtyři ženy a dva muži.
V Kyjevě v noci na čtvrtek ruský útok zabil dva lidi, šest dalších zranil. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že ruská armáda na město vypálila balistické střely. Mezi zraněnými jsou i zdravotníci z porodnice, u níž dopadly kusy ruské střely. Dopoledne Rusko zaútočilo na Kyjev znovu, ohlásily podle ruského servisu BBC úřady. Zcela zničená jsou tři auta, dalších deset je poškozených. Nikomu se nic nestalo.
Cílem rozsáhlého ruského útoku se v noci na čtvrtek stala Oděská oblast. Rusko zasáhlo nemocnici, školu, obytné domy, nákupní centrum a další civilní objekty, na kterých jsou škody různého rozsahu, vyplývá z hlášení velitele oblastní vojenské správy Oleha Kipera. Podle regionální prokuratury jsou zraněni dva lidé.
Ruský FPV dron, který je vybavený kamerou a jehož operátor má v reálném čase možnost sledovat cíl, v Záporoží zaútočil na autobus MHD. Zasáhl střechu vozidla a poničil ji. Nikomu z cestujících ani řidiči se nic nestalo, uvedla regionální vojenská správa.
Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení uvedly, že ruská armáda v noci na Ukrajinu zaútočila protilodními nadzvukovými střelami Zirkon, balistickými střelami Iskander, malými střelami Banderol a více než 280 drony. Ukrajinská armáda zneškodnila jeden banderol, tři iskandery, čtyři zirkony a 219 nepilotovaných letounů. Rusko zasáhlo 13 míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho armáda v Kyjevě zasáhla tři podniky vyrábějící drony a komponenty k nim, dopravně-logistické centrum a telekomunikační centrum. V Oděse zaútočila na dvě logistická centra, v nichž byl podle ruského tvrzení skladován vojenský materiál a materiál dvojího využití dodávaný Ukrajině z jiných evropských zemí. Rusko také uvádí, že zasáhlo také tanker plující do přístavu Čornomorsk. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.
Rusko proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem pátým rokem vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká odvetné útoky na ruském území. Zaměřuje se často na rafinerie a další součásti ruské petrochemické infrastruktury. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu na jednání Valného shromáždění v New Yorku řekl, že cílem těchto úderů není ropa, benzin ani nafta, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější.
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