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Zahraničí

Šest lidí zemřelo po ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti

ČTK
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Ruský útok na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zabil šest lidí a dalších 12 zranil, oznámil ve čtvrtek velitel vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Původně informoval o osmi zraněných. Oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu.

Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
V Kyjevě v noci na čtvrtek ruský útok zabil dva lidi, tři další zranil. (Kyjev, Ukrajina, 24. září)Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
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Zelinářský podnik v obci Stara Hnylycja na jihovýchod od Charkova ráno zasáhly malé ruské střely Banderol, řekl serveru Suspilne šéf místních úřadů Mykola Semerjanov. Střel podle něho přiletělo několik a jedna z nich zasáhla sklad, kde lidé pracovali. Dodal, že co do počtu zabitých šlo o největší útok na obec a její okolí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezi mrtvými jsou čtyři ženy a dva muži.

V Kyjevě v noci na čtvrtek ruský útok zabil dva lidi, šest dalších zranil. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že ruská armáda na město vypálila balistické střely. Mezi zraněnými jsou i zdravotníci z porodnice, u níž dopadly kusy ruské střely. Dopoledne Rusko zaútočilo na Kyjev znovu, ohlásily podle ruského servisu BBC úřady. Zcela zničená jsou tři auta, dalších deset je poškozených. Nikomu se nic nestalo.

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Cílem rozsáhlého ruského útoku se v noci na čtvrtek stala Oděská oblast. Rusko zasáhlo nemocnici, školu, obytné domy, nákupní centrum a další civilní objekty, na kterých jsou škody různého rozsahu, vyplývá z hlášení velitele oblastní vojenské správy Oleha Kipera. Podle regionální prokuratury jsou zraněni dva lidé.

Ruský FPV dron, který je vybavený kamerou a jehož operátor má v reálném čase možnost sledovat cíl, v Záporoží zaútočil na autobus MHD. Zasáhl střechu vozidla a poničil ji. Nikomu z cestujících ani řidiči se nic nestalo, uvedla regionální vojenská správa.

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Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení uvedly, že ruská armáda v noci na Ukrajinu zaútočila protilodními nadzvukovými střelami Zirkon, balistickými střelami Iskander, malými střelami Banderol a více než 280 drony. Ukrajinská armáda zneškodnila jeden banderol, tři iskandery, čtyři zirkony a 219 nepilotovaných letounů. Rusko zasáhlo 13 míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho armáda v Kyjevě zasáhla tři podniky vyrábějící drony a komponenty k nim, dopravně-logistické centrum a telekomunikační centrum. V Oděse zaútočila na dvě logistická centra, v nichž byl podle ruského tvrzení skladován vojenský materiál a materiál dvojího využití dodávaný Ukrajině z jiných evropských zemí. Rusko také uvádí, že zasáhlo také tanker plující do přístavu Čornomorsk. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

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Rusko proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem pátým rokem vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká odvetné útoky na ruském území. Zaměřuje se často na rafinerie a další součásti ruské petrochemické infrastruktury. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu na jednání Valného shromáždění v New Yorku řekl, že cílem těchto úderů není ropa, benzin ani nafta, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější.

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