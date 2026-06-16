Šest let po zfalšovaných volbách. Cichanouská popisuje svůj boj s Lukašenkem

Odhady v prezidentských volbách roku 2020 přisuzovaly Svjatlaně Cichanouské drtivé vítězství. Volební komise ale nakonec oznámila, že vyhrál Alexandr Lukašenko. Opozice výsledky odmítla, ale velké protesty režim tvrdě potlačil. „Jsem hrdá na to, že my Bělorusové se nevzdáváme,“ říká v pořadu Spotlight Cichanouská, která už šest let žije v exilu. Mezitím se jí aspoň z vězení vrátil manžel Sjarhej.
Snu o demokratickém Bělorusku se Cichanouská nevzdala ani poté, co musela odejít do litevského exilu. Postupně se svými spolupracovníky vybudovala tým a absolvovala několik cest po zemích, které Lukašenkovo vítězství ve volbách neuznaly. Včetně České republiky.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz si mimo jiné chválí spolupráci s novou českou vládou. „Pro Bělorusy jsou zde srdce otevřená. Vzhledem ke své historické zkušenosti tady u vás chápete, proč je důležité investovat a přispívat do našeho boje,“ říká opoziční lídryně.
Vyjmenovává přitom různé osobnosti: „Václav Havel je náš hrdina, jehož poslední dopis byl adresován běloruskému politickému vězni. A existují i další osobnosti, které ovlivnily politiku vůči Bělorusku,“ dodává.
Po zhasnutí kamer Spotlightu se ještě zamýšlí a vzpomíná na dalšího, tentokrát překvapivého politika, který se podle ní běloruské opozice vždy zastával: „Václav Klaus. Ten posílal Lukašenkovi naštvané dopisy kvůli politickým vězňům,“ vzpomíná Cichanouská.
Před téměř šesti lety jste byla donucena odejít do exilu. Spolu s vámi opustilo Bělorusko obrovské množství lidí, kteří nyní žijí v Polsku, tady v České republice, v Litvě a v dalších zemích. Jak se vlastně dá být politikem ze zahraničí?
Stovky tisíc Bělorusů musely v roce 2020 uprchnout z Běloruska. Miliony Bělorusů ale v zemi zůstaly. Nechci uměle rozlišovat mezi těmi, kteří zůstali, a těmi, kteří odešli. To je přesně to, co ten režim dělá – snaží se nás rozdělit.
V Bělorusku stále dochází ke každodenním represím a lidé jsou zadržováni kvůli svým protilukašenkovským, protiválečným, proukrajinským a proevropským postojům. Žijí v neustálém strachu. My, kteří jsme uprchli z Běloruska, můžeme být v exilu aktivnější, ale zároveň čelíme přeshraničním represím. Diktátoři v tom vynikají.
Přesto se nám však za ta léta podařilo především zachovat jednotu našeho hnutí. Podařilo se nám vybudovat alternativní mocenské instituce. Podařilo se nám zachovat naše svobodná média a náš sektor nevládních organizací, který byl v Bělorusku zničen.
Jsme tedy alternativou k Lukašenkovu světu. A vidíme, že i po šesti letech si Lukašenko velmi dobře uvědomuje existenci běloruských demokratických sil. Každý den o nás mluví. Reaguje na náš program. To tedy znamená, že máme silné postavení a že ovlivňujeme situaci v zemi.
My jako hnutí, tedy lidé bez státu – protože stát ovládl diktátor –, jsme toho skutečně hodně dosáhli. Navázali jsme oficiální vztahy s různými zeměmi: USA, Kanadou, Spojeným královstvím a Evropskou unií, Ukrajinou.
Jsem hrdá na to, že my Bělorusové se nevzdáváme. S režimem nadále bojujeme, i když to stojí obrovské úsilí. Ale my víme, co je naším cílem. Chceme, aby se v Bělorusku konaly demokratické volby. Chceme, aby v Bělorusku skončila diktatura. A chceme být dobrými sousedy i pro naše evropské partnery.
Jak se Bělorusko změnilo za těch šest let, co žijete v zahraničí?
Když se řekne Bělorusko, co si pod tím představíte? Musíme si uvědomit, že Bělorusko není Lukašenko. Bělorusko jsou lidé. Lidé se hodně změnili, zejména po našem povstání v roce 2020.
Bělorusové pochopili, že už tuto diktaturu nechtějí. Chceme se vrátit do Evropy, kam historicky patříme. Nechceme být šedou zónou uprostřed Evropy. Chceme pro Bělorusko prosperitu, a proto se musíme zbavit ruského vlivu a ruského útlaku. Musíme se postavit proti rusifikaci. Musíme posílit a zachovat naši národní identitu.
Přišla obrovská změna v myšlení lidí. Ale Lukašenko zůstal stejný – je to stoupenec Sovětského svazu, člověk, který nenávidí vše, co se v Bělorusku děje, a který chce vymazat naši národní identitu.
Ve skutečnosti slouží Rusku, nikoli zájmům Běloruska, a poskytl naše území k útoku na Ukrajinu. Lukašenko tak zůstal zaseknutý v čase. Vtahuje naši zemi zpět do Ruska, do minulosti Sovětského svazu. Lidé už teď chtějí žít v budoucnosti.
Jaké kroky v této souvislosti v poslední době podnikáte?
Jak jsem již zmínila, jednou z mých priorit bylo udržet jednotu, zajistit, aby lidé zůstali aktivní a také aby svět na Bělorusko nezapomněl a pochopil, že běloruská otázka se netýká pouze humanitární krize a politických vězňů.
Bělorusko je nyní součástí ruské bezpečnostní architektury. Jsme rukojmími širšího geopolitického kontextu a Bělorusko nezůstává bez povšimnutí ani u našich evropských, amerických a dalších partnerů.
Udržujeme téma politických vězňů na předních místech našeho programu. Zabýváme se tématem nezávislosti naší země. A držíme se přesvědčení, že osud Ukrajiny a osud Běloruska jsou vzájemně propojeny, že bez vítězství Ukrajiny možná nebude pro Bělorusko žádná naděje. Ale bez skutečného a demokratického Běloruska nebude ani bezpečná Ukrajina.
Proč Lukašenko zradil i Ukrajinu? Jaké jsou nyní vztahy běloruské opozice s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským? Jak funguje rozdělení rolí v rodině Cichanouských mezi Svjatlanou a manželem – bývalým politickým vězněm Sjarhejem, který byl lídrem opozice do svého zatčení v roce 2020? A jak vychází demokratičtí Bělorusové s novou českou vládou a ministrem zahraničí Petrem Macinkou?
Na tyto a další otázky odpovídá v novém díle pořadu Spotlight lídryně běloruské opozice v exilu Svjatlana Cichanouská.