Jako v dobách SSSR. Putin izoloval Rusko a utahuje šrouby, válka je zakázané slovo

Státní zemědělský intervenční fond bude letos hospodařit s 42,6 miliardy korun, meziročně jde o zvýšení zhruba o 2,2 miliardy korun. Vyplývá to z vládního návrhu rozpočtu fondu, který schválila Sněmovna. Většinu peněz by měl fond získat z evropských fondů, a to 31,2 miliardy korun. Předchozí kabinet navrhoval zemědělskému fondu pro letošek rozpočet 44,2 miliardy korun.

Fond přerozděluje peníze zemědělcům, potravinářům a lesníkům na dotace. Například na investiční Program rozvoje venkova chce dát stát v příštím roce 11,9 miliardy korun, z toho 2,9 miliardy korun ze státního rozpočtu, zbytek zaplatí Evropská unie. Kolem pěti miliard korun by mělo jít na národní dotace.

Kromě toho se plánuje například 626,2 milionu korun ze státního rozpočtu a 154,8 milionu korun z EU na Společnou organizaci trhů, kam patří podpora školním projektům na propagaci konzumace mléčných a ovocných produktů nebo intervenční nákupy. Na marketingovou činnost, tedy na podporu značek kvalitních potravin Klasa, na Regionální potravinu a na podporu biopotravin, chce dát fond letos 200 milionů korun, meziročně o 50 milionů korun méně.