Bojkotovaná komunistická olympiáda. V Moskvě kvůli hrám vznikl největší hotel světa

Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání ve Vídni v roce 1974 rozhodoval o pořadateli letních her pro rok 1980. Do druhého kola se dostala dvě kandidátská města: Moskva a Los Angeles. Pokud by zvítězila sovětská metropole, znamenalo by to, že největší sportovní událost planety bude poprvé hostit východní, komunistický blok. Nakonec se tak stalo.

3:00 Slavnostní ceremoniál při olympiádě v Moskvě 1980. | Video: Youtube / Olympics