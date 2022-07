Sergej Lavrov předčasně opustí schůzku skupiny G20. Kritiky označil za rusofoby

Okresní soud v Plzni v pátek zprostil obžaloby z šíření poplašné zprávy čtyřiatřicetiletého Jana Jungmanna. Žaloba ho vinila za jeho loňské facebookové komentáře týkající se pandemie koronaviru. Muž z Rakovnicka mimo jiné ve svých příspěvcích tvrdil, že v plzeňské fakultní nemocnici zdravotníci schválně zabíjejí pacienty s covidem. Za žalovaný skutek spáchaný v době nouzového stavu mu hrozilo až osmileté vězení.

Státní zástupkyně navrhovala podmínku. Soud ale dnes rozhodl, že žalované jednání není trestným činem. Rozsudek není pravomocný, protože žalobkyně i obhájkyně nepřítomného Jungmanna si vzaly lhůtu pro případné podání odvolání.

Muž se podle soudu loni v únoru zaměřil ve svých komentářích na texty sdílené na facebookové stránce plzeňské fakultní nemocnice. Pod jeden z článků, kde si lékař nemocnice posteskl, že na covid umírají i mladí lidé a zdravotníci nemohou nic dělat, Jungmann napsal: "Já si myslím, že je schválně nějak zabíjíte, abyste měli čísla. Určitě jim dáte něco do pití, nebo nějaký jed místo léků." U příspěvku o očkování zase napsal: "Jak je ta depopulalizační vakcína nastavená, jsou to ty dva roky? Kdy potom každý zemře?" V dalším komentáři obvinil zdravotníky, že dítěti s covidem "vetřeli na sliznici nějakou chemikálii, aby onemocnělo a oni to mohli dát na facebook".