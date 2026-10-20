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Zahraničí

Separatisté v Albertě neuspěli. Většina voličů chce zůstat v Kanadě

ČTK
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Voliči v kanadské provincii Alberta v pondělním referendu odmítli zahájit proces odtržení od Kanady, proti bylo asi 76 procent hlasujících. Podle ní jde o úspěch pro premiéra Marka Carneyho v době obchodní války Kanady se Spojenými státy.

Alberta holds nonbinding referendum on whether to remain part of Canada
Příznivci hnutí Forever Canadian, které prosazuje setrvání Alberty v Kanadě, reagují na výsledky nezávazného referenda o nezávislosti provincie. Snímek z Edmontonu v kanadské provincii Alberta z 19. října 2026.Foto: REUTERS – Todd Korol
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Výsledek odpovídá průzkumům veřejného mínění, podle nichž podpora odtržení této na ropu bohaté kanadské provincie dlouhodobě nepřesahuje 25 procent.

Podle stále neoficiálních výsledků se pro vyhlášení referenda o nezávislosti vyslovilo v pondělí 23 procent hlasujících.

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„Obyvatelé Alberty se vyjádřili jasně. Vybrali si jednotu, společný postup vpřed,“ uvedl premiér Carney, který v této provincii vyrůstal a minulý týden strávil podle AFP cestováním po Albertě a výzvami ke kanadské jednotě.

Výsledek přivítala i premiérka této provincie s asi 4,5 milionu obyvatel Danielle Smithová, která referendum pod tlakem separatistů vyhlásila. Voliči se podle ní vyslovili pro silnější Albertu v jednotné Kanadě.

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Smithová vyhlásila hlasování kvůli občanské petici o oddělení provincie, kterou podepsalo na 300 tisíc lidí. Druhá petice, za setrvání Alberty v Kanadě, ale letos získala přes 400 tisíc podpisů.

O nezávislost na Kanadě se v minulých letech snažila její frankofonní provincie Québec, a to už dvakrát - v letech 1980 a 1995.

V obou případech voliči návrh na odtržení odmítli, v roce 1995 ale jen těsně - 50,6 procenta bylo proti nezávislosti.

Provinční volby v Québeku ale tento měsíc vyhrála separatistická Quebecká strana (PQ), která slíbila uspořádat další referendum o nezávislosti.

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