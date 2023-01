Senzace a překvapení, píší o Babišově soudu média v cizině. Zmiňují i výhodu do voleb

Za senzaci označil saský deník Sächsische Zeitung osvobozující verdikt pražského soudu nad někdejším českým premiérem a nynějším prezidentským kandidátem Andrejem Babišem. List poznamenal, že Babišovi v kauze Čapí hnízdo hrozil podmíněný trest a pokuta. Verdikt považují za překvapení i německá agentura DPA nebo vídeňský deník Der Standard.

"Senzace v pražském procesu s bývalým šéfem české vlády Andrejem Babišem," napsal Sächsische Zeitung. To, že soud vyhověl návrhu obhajoby zprostit Babiše obžaloby, považuje saský list za překvapení.

Sächsische Zeitung čtenářům vysvětlil okolnosti soudního sporu a postoj obžaloby, podle které miliardář Babiš účelově vyvedl společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby dosáhl na dotace pro malé a střední podniky. Deník připomenul dlouhodobý Babišův postoj k celé kauze, kterou expremiér považuje za politicky motivovanou. Na to odkázala rovněž agentura DPA, která uvedla, že politik obvinil i soud, že proti němu vede vykonstruovaný proces.

Také DPA poznamenala, že osvobozující verdikt je překvapivý a že přichází jen několik dní před prezidentskými volbami, ve kterých Babiš patří ke kandidátům s největšími šancemi na zvolení.

Toho si všímá i saský deník, podle kterého by rozsudek mohl být pro Babiše v kampani výhodou. "Výsledek procesu by mohl jeho kandidatuře poskytnout dodatečný vítr do plachet," napsal Sächsische Zeitung. To si myslí i vídeňský deník. "Zprošťující rozsudek během finále volební kampaně je rozhodně vodou na jeho mlýn," uvedl Der Standard.

Agentura APA se ve zprávě o rozsudku komentářů zdržuje, shodně jako DPA ale uvádí, že šéf opoziční populistické strany ANO patří k favoritům prezidentské volby a že proces považoval za politický a za pokus dostat ho z politiky. O tom píše i Der Standard, podle kterého Babiš často opakoval mantru, že kdyby nevstoupil do politiky, nikdy by před soudem nestál.

Der Standard napsal, že podrobnosti celé aféry rozhodně nejsou lahůdkou jen pro právní fajnšmekry. "Mnohé z toho, co vyšlo na denní světlo, rozproudilo debaty o morálních požadavcích na politiky a o tom, zda je Babiš dodržuje," uvedl deník.

V této souvislosti zmínil Babišova dřívější vyjádření, že s Čapím hnízdem neměl v době podání žádosti o dotace nic společného a že nezveřejněním podrobností o vlastnické struktuře chránil rodinu. Deník také poukázal na Babišovy komplikované vztahy se synem Andrejem.

Video: Soudce zprostil Andreje Babiše obžaloby (9. 1. 2023)