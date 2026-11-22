Europoslanec Alexandr Vondra (ODS, ECR) mluví o největším nebezpečí Evropy i českém národním zájmu. Štrasburk, 15. září 2026.
Evropský způsob života podle europoslance Alexandra Vondry (ODS, ECR) vyhnívá a Evropa v globálním zápase s mocnostmi ztrácí relevanci. Největším nebezpečím je podle něj pohodlnost a neschopnost riskovat. Spoléhat se na pravidla nestačí. Cestou k prosazení zájmů je proto schopnost domluvit se. „Je to o schopnosti komunikovat i dělat kompromisy, kšeftovat, něco za něco,“ zdůrazňuje.
Europoslanec varuje před oslabováním Evropy v globálním měřítku. Podle něj jsme se stali „pohodlnou a zpovykanou společností, která ztrácí relevanci v souboji s velkými hráči“, jako jsou Čína, Indie, Spojené státy či Rusko.
„Slabost a takové vyhnívání evropského způsobu života je největší nebezpečí. Je přímo spojené s tím nebezpečím, že když je někdo slabý – tak šelmy jdou po slabých kusech,“ upozorňuje Vondra metaforou s tygry na to, že spoléhat se pouze na dodržování pravidel v dnešním světě již nefunguje.
Chválí ale rozvoj evropské obranyschopnosti a obranného průmyslu. Je podle něj důležité, aby „Evropa budila respekt a aby se jí v Kremlu nebo v Pekingu nesmáli“.
21 českých zástupců
V Evropském parlamentu představují podle Vondry čeští zástupci se svými 21 křesly pouze „kapku v moři“. Pro prosazení národních zájmů je proto nutné hledat společnou řeč. Vondra poukazuje na to, že i přes ostrou domácí rivalitu je pragmatická dohoda v Bruselu možná.
„S ANO je to sice válka na život a na smrt v Česku, ale tady se s Ondřejem Knotkem nebo Klárou Dostálovou umíme domluvit na společném postupu, když je to v českém zájmu,“ vysvětluje europoslanec.
Na „českém národním zájmu“ se podle něj přitom dokáže shodnout většina českých europoslanců. Tato národní jednota však podle Vondry nestačí, zásadní je tak nacházet spojence napříč evropskými frakcemi.
„Jediná možnost je prostě se domlouvat s frakcemi, hledat tam většinu. To je dnes a denně naše práce,“ tvrdí český europoslanec.
Velkou roli v tomto procesu hraje podle Vondry Německo, které je však paralyzované vnitřní politikou. V ekonomických tématech se pak podle europoslance nabízí většina lidovců, konzervativců a patriotů. Ti však narážejí na silný tlak socialistů, kteří vyhrožují nepodpořením šéfky komise Ursuly von der Leyenové.
Tažení proti hysterii
Trojitý exministr české vlády se do europarlamentu dostal v roce 2019. „Tehdy začínalo tažení za Green Deal. Tak jsem se přihlásil do výboru pro životní prostředí a stal jsem se koordinátorem naší frakce. To znamená, že pak vyjednáváte s frakčními koordinátory ostatních politických stran,“ vzpomíná Vondra. Vysvětluje, že důvodem byla jeho touha se vrátit k agendě životního prostředí.
Studoval totiž přírodní vědy a věří, že má cenu chránit přírodu. Vadí mu ale „hysterie“, která se v souvislosti s klimatickou politikou rozvinula. Podle Vondry bylo jasné, že právě ta bude ohrožovat konkurenceschopnost průmyslových zemí, kam patří i Česko. Proto se rozhodl proti této hysterii bojovat.
V rozhovoru popsal také svůj boj za návrat jaderné energetiky do evropského mainstreamu. Po zvolení ve zmíněném roce 2019 podle něj bylo jádro „zakázané slovo“, a proto inicioval vznik neformální skupiny přátel jádra a ke spolupráci získal i klíčové Francouze.
„Realisticky jsem usoudil, že větší bere, tak jsme se dohodli a začalo to fungovat,“ vzpomíná europoslanec na jednání s francouzským kolegou Christophém Grudlerem. Podle Vondry se i díky tomu daří původní odpor v Bruselu postupně prolamovat. Couvat kvůli tomu – navzdory minulosti „protijaderného aktivisty“ – začal i eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen.
Koho zastupuje?
Zatímco pro volené zástupce v české politice může být jednoduché komunikovat s voliči, politici v Evropském parlamentu to mají těžší. Někteří věří, že zastupují hlavně ty, kteří je přímo zvolili, pro další jsou to třeba voliči frakce a další hovoří o evropských idejích.
Vondra zůstává u první jmenované skupiny. „Primárně zastupuju své voliče. Na ty myslím nejvíc, protože je nechci zklamat,“ míní s tím, že je český europoslanec, takže zastupuje i Česko. „Nevolí mě v Belgii, Nizozemsku nebo ve Francii, ale můj mandát vzniká na území ČR,“ dodává.
Zároveň říká, že existují i věci celoevropského zájmu, ale na svůj domov rozhodně nezapomíná. „Svým voličům se primárně zodpovídám. Není to tak, že bych se zodpovídal někde na Maltě nebo v Benátkách,“ uzavírá europoslanec.