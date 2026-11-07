„Šel zabít Trumpa.“ Tajná služba zadržela muže, „hlasy“ mu nařídily vraždu prezidenta

Americká tajná služba zadržela ve čtvrtek u Bílého domu muže, který tvrdil, že mu hlasy v hlavě nařizují zabít Donalda Trumpa. V kradeném autě pak příslušníci ochranky nalezli malý arzenál – dvě krátké střelné zbraně, útočnou pušku a desítky nábojů, informovala v pátek v noci americká stanice CNN. Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost vstoupil muž do Spojených států nelegálně v roce 2024.
Zadrženým měl být podle amerických úřadů venezuelský občan Ronny Yordrix Guanipa Chrinos. Pozornost příslušníků tajné služby údajně upoutal podezřelým chováním v autě, které zaparkoval nedaleko Bílého domu.
„Když ho oslovili, řekl, že slyší v hlavě hlasy, které mu nařizují přijet do Washingtonu a zabít prezidenta Trumpa,“ uvedlo ministerstvo v pátečním prohlášení. Posléze Chrinos také přiznal, že má v autě zbraně, což si ochranka následně potvrdila na vlastní oči.
U Venezuelana našli příslušníci tajné služby dvě krátké zbraně, útočnou pušku a několik desítek nábojů. Hlídka také zjistila, že vůz, ve kterém se Chrinos nacházel, byl navíc vedený jako kradený.
Nelegálně vstupil do USA
Muž byl vzápětí zadržen. V současnosti čelí několika obviněním souvisejícím s držením zbraní a také obviněním z neoprávněného užívání vozidla a přechovávání kradeného majetku, podotkla stanice CNN.
Nyní je v péči federální služby US Marshals Service. Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost vstoupil Chrinos do Spojených států nelegálně v roce 2024. Zda je psychicky nemocný, zatím není potvrzené.
Ředitel tajné služby Sean Curran ocenil své pracovníky za to, že dokázali vyhrocenou situaci zklidnit. Incident podle něj dokládá zvýšenou míru ohrožení, v níž ochranka působí, i přetrvávající výskyt ozbrojených lidí v okolí prezidentského sídla.
Květnový incident skončil zastřelením
Tajná služba podle svých vyjádření zaznamenává u Bílého domu výrazný nárůst incidentů spojených s psychickými obtížemi. Prezidentský úřad a jeho sídlo se podle jejích představitelů mohou pro lidi s těmito potížemi stávat symbolickým středem pozornosti.
V květnu příslušníci tajné služby u bezpečnostního stanoviště před Bílým domem zastřelili 21letého muže, který podle úřadů zahájil palbu na ochranku.
CNN s odvoláním na soudní dokumenty uvedla, že měl za sebou opakované kontakty s tajnou službou i nedobrovolnou psychiatrickou hospitalizaci. Trump tehdy nebyl zraněn.
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