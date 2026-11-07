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„Šel zabít Trumpa.“ Tajná služba zadržela muže, „hlasy“ mu nařídily vraždu prezidenta

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Americká tajná služba zadržela ve čtvrtek u Bílého domu muže, který tvrdil, že mu hlasy v hlavě nařizují zabít Donalda Trumpa. V kradeném autě pak příslušníci ochranky nalezli malý arzenál – dvě krátké střelné zbraně, útočnou pušku a desítky nábojů, informovala v pátek v noci americká stanice CNN. Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost vstoupil muž do Spojených států nelegálně v roce 2024.

Tajná služba poblíž Bílého domu zadržela muže, který měl podle úřadů v kradeném autě několik zbraní a vyhrožoval zabitím prezidenta Donalda Trumpa.
Tajná služba poblíž Bílého domu zadržela muže, který měl podle úřadů v kradeném autě několik zbraní a vyhrožoval zabitím prezidenta Donalda Trumpa.Foto: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti
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Zadrženým měl být podle amerických úřadů venezuelský občan Ronny Yordrix Guanipa Chrinos. Pozornost příslušníků tajné služby údajně upoutal podezřelým chováním v autě, které zaparkoval nedaleko Bílého domu.

„Když ho oslovili, řekl, že slyší v hlavě hlasy, které mu nařizují přijet do Washingtonu a zabít prezidenta Trumpa,“ uvedlo ministerstvo v pátečním prohlášení. Posléze Chrinos také přiznal, že má v autě zbraně, což si ochranka následně potvrdila na vlastní oči.

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U Venezuelana našli příslušníci tajné služby dvě krátké zbraně, útočnou pušku a několik desítek nábojů. Hlídka také zjistila, že vůz, ve kterém se Chrinos nacházel, byl navíc vedený jako kradený.

Nelegálně vstupil do USA

Muž byl vzápětí zadržen. V současnosti čelí několika obviněním souvisejícím s držením zbraní a také obviněním z neoprávněného užívání vozidla a přechovávání kradeného majetku, podotkla stanice CNN.

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Nyní je v péči federální služby US Marshals Service. Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost vstoupil Chrinos do Spojených států nelegálně v roce 2024. Zda je psychicky nemocný, zatím není potvrzené.

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Ředitel tajné služby Sean Curran ocenil své pracovníky za to, že dokázali vyhrocenou situaci zklidnit. Incident podle něj dokládá zvýšenou míru ohrožení, v níž ochranka působí, i přetrvávající výskyt ozbrojených lidí v okolí prezidentského sídla.

Květnový incident skončil zastřelením

Tajná služba podle svých vyjádření zaznamenává u Bílého domu výrazný nárůst incidentů spojených s psychickými obtížemi. Prezidentský úřad a jeho sídlo se podle jejích představitelů mohou pro lidi s těmito potížemi stávat symbolickým středem pozornosti.

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V květnu příslušníci tajné služby u bezpečnostního stanoviště před Bílým domem zastřelili 21letého muže, který podle úřadů zahájil palbu na ochranku.

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CNN s odvoláním na soudní dokumenty uvedla, že měl za sebou opakované kontakty s tajnou službou i nedobrovolnou psychiatrickou hospitalizaci. Trump tehdy nebyl zraněn.

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