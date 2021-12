Sehnat letos Santu je v USA za trest. Kvůli covidu zkušení harcovníci nepracují

Uvěřitelný, zkušený Santa bývá starší muž s bříškem. Z hlediska nemoci covid-19 patří do rizikové skupiny. Je to smutné, ale řady Santů v Americe trochu prořídly. A mnozí další letošní vánoční sezonu raději vynechají. O Santy je tak v USA velká nouze.

Když Courtney Bryantová dostala od svého šéfa před několika týdny úkol, ať sežene Santu Clause na předvánoční dětský den, netušila, co ji čeká. Zvedla telefon a ve Fort Worth v Texasu, kde její společnost sídlí, zavolala do agentury, která se specializuje na propojování Santů se zájemci o jejich služby.

Odpověď? "Nemáme nikoho volného." I při dalších pokusech to Courtney slyšela znovu a znovu. "Ne, ne, ne." Už si prý zoufala, že i děti na večírku místo Santova tradičního "ho, ho, ho" letos uslyší spíš "no, no, no".

Obvolala na padesát agentur. "Už jsem i přemýšlela, že řeknu manželovi. Má plnovous a docela dlouhé vlasy," popsala Courtney své předvánoční trápení americkému deníku Washington Post.

Nakonec se ale chytla u agentury GigSalad. Za 320 dolarů (přes sedm tisíc korun) na dvě hodiny nasmlouvala Santu. S umělými vousy. "Kdybych chtěla pravé vousy, bylo by to ještě o sto dolarů víc," říká Courtney Bryantová.

Těsně před tím, než se Santa osobně objevil, ovšem ještě zažívala nervy. V agentuře neměli ani fotografii, a tak vůbec nevěděla, co může čekat. Kdo přijde? Bála se prý, aby její Santa nebyl třeba jako ten z filmu Santa je úchyl (Bad Santa), s Billym Bobem Thorntonem v hlavní roli.

Jenže stejně jako většina dalších Američanů, kteří letos shánějí na firemní večírky, rodinné oslavy nebo jiné akce Santy Clause, nemohla si Courtney Bryantová vybírat. Santové jsou před letošními Vánocemi v USA velmi úzký profil. Je jich zoufalý nedostatek.

Santa si vzal dovolenou

Z více důvodů. Dobrý, uvěřitelný, zkušený Santa je starší muž při těle. Což je z hlediska covidu-19 riziková skupina. "Několik stovek Santa Clausů za poslední rok a půl odešlo, to je prostě tragédie," vysvětlil Mitch Allen, zakladatel agentury Hire Santa (Najmi Santu), listu Washington Post.

Ani on nikdy nezažil takovou nouzi o Santy. Mnozí z nich dali letos kvůli covidu přednost on-line návštěvám, jenže to řadě zákazníků nestačí. Řada Santů navíc letošní sezonu úplně vynechala kvůli obavám o svou bezpečnost.

Jak potvrzuje i Tim Connaghan, který se pyšní titulem Národní Santa. Kromě jiného vystupuje na akcích největšího amerického řetězce prodejen hraček Toys "R" Us. Podle něho si dala bezmála pětina jeho kolegů letos volno.

I on sám se má více na pozoru. "Jsem kompletně očkován, všechny dávky. I tak jsem ale opatrný a doporučuji to ostatním Santům," říká Národní Santa.

Susen Mescoová provozuje v Denveru už bezmála čtyřicet let školu a pracovní agenturu pro Santy Clause. Potvrzuje, že letošní sezona je tak trochu za trest. Už od září zvedala telefony se žádostmi, ale nikdy dřív jich nemusela tolik odmítat.

"Jedna paní, která sháněla Santu pro vystoupení v country klubu, se rozplakala do telefonu, že je ochotna zaplatit cokoliv," svěřila se Susen listu Wall Street Journal a upozornila tak na důležitou věc. Santové, kteří letos pracují a nebojí se koronaviru, si mohou přijít na slušné peníze. Ve velkých městech, kde je o ně nouze největší, to může být až 300 dolarů (v přepočtu 6700 korun) za hodinu. V průměru se jejich mzda letos zvedla o 12 procent.

Paní Santa Clausová

Susen Mescoová má ve své databázi možných Santů na 3000 mužů. A také 200 žen - rovněž jim napjatý pracovní trh otevřel nové možnosti. Ženy dosud chodily spíše jako doprovod, když si zákazník vyžádal pana a paní Clausovi. Letos se více osamostatnily.

"Paní Clausová přijde a řekne: Santa má letos se vším tolik práce, že mě požádal, abych vás navštívila, zjistila, co si přejete k Vánocům, a vyřídila mu to," líčí Mitch Allen, majitel agentury Hire Santa, svoji letošní zkušenost.

Kromě žen dává nedostatek Santů příležitost i nováčkům a také těm, kteří by jinak v plnohodnotné konkurenci třeba neobstáli. Svoji premiéru má například černoch Chris Kennedy, který absolvoval kurz v New England Santa Society (Spolek Santů Nové Anglie). Jako Santa si vydělává v Little Rocku v americkém státě Arkansas, kde žije.

Celkem si nasmlouval 160 on-line vystoupení a patnáct osobních účastí. Další už odmítá a přímo na Vánoce také pracovat nebude. "To už si dám volno," vysvětlil pro Wall Street Journal.

Santa s dětskou tváří

Hunteru Woodsonovi z Virginie je 21 let a se svým dětským obličejem vypadá ještě na méně. Také on je ovšem letos Santa, a jak se pochlubil novinám, v kostýmu je prý velmi přesvědčivý. "'To není možné, to nemůže být on, vždyť je to ještě dítě…' Nemohou tomu věřit, úplně je to dostane," vylíčil Hunter, jak reagují lidé, když se jim pak představí v civilu.

Se svojí štíhlou postavou má Hunter v rekreačním centru v Lovingstonu ve Virginii, kde si vydělává jako Santa, ještě jednu specialitu. Spouští se ke svému publiku komínem. "Je to dost natěsno, ale funguje to," říká Hunter ke svému parádnímu kousku.

Stephen Arnold je oproti tomu harcovníkem - je výkonným předsedou Mezinárodního bratrstva Santů s pravými vousy (IBRBS). Na rozdíl od řady svých stejně starých kolegů, kteří sezonu vzdali, si on vzal víc práce než v předchozích letech. Přes sto osobních vystoupení a okolo 140 on-line akcí.

"Ale večírky, kam může přijít každý a někteří hosté mohou být neočkovaní, neberu," vysvětlil tento zkušený Santa pro Wall Street Journal, že i pro něho je letošní covidová sezona mimořádná.

