Sehnal miliony na kauci. Zelenského klíčový muž smí opustit vazbu, viní ho z praní peněz

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to v pondělí oznámila ukrajinská média.
„K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši,“ uvedl soud podle agentury Interfax-Ukrajina. Neupřesnil ale, zda Jermak už vyšel z vazební věznice na svobodu.
Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal server Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin serveru řekl, že jede svého klienta převzít.
Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů Kč). Jermak vinu odmítá.
Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.
Za útok sekáčkem v obchodním centru hrozí cizinci až 20 let vězení
Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.
Ústavní soud odmítl stížnost Liskové, za nenávistné příspěvky dostala podmínku
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.
ŽIVĚ "Krátí se jim čas, měli by sebou pohnout." Trump opět pohrozil Íránu zničením
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.