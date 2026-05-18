18. 5. Nataša
Zahraničí

Sehnal miliony na kauci. Zelenského klíčový muž smí opustit vazbu, viní ho z praní peněz

ČTK

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to v pondělí oznámila ukrajinská média.

FILE PHOTO: Head of Presidential Office Yermak in Kyiv
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. (Andrij Jermak)Foto: REUTERS
„K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši,“ uvedl soud podle agentury Interfax-Ukrajina. Neupřesnil ale, zda Jermak už vyšel z vazební věznice na svobodu.

Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal server Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin serveru řekl, že jede svého klienta převzít.

Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.

Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů Kč). Jermak vinu odmítá.

Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

Nejnovější
Policie ČR, policistka

Za útok sekáčkem v obchodním centru hrozí cizinci až 20 let vězení

Policie navrhla obžalovat za lednový útok v obchodním centru (OC) v Hradci Králové cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi, hrozí mu až 20 let vězení, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý muž obviněn také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie ukončila vyšetřování případu.

Dezinformátorka Nela Lisková

Ústavní soud odmítl stížnost Liskové, za nenávistné příspěvky dostala podmínku

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti dostala podmíněný trest. Příspěvky mířily proti Pirátům, zejména jejich poslankyni Olze Richterové, a také proti Ukrajině a Ukrajincům. Byly to cílené a zlovolné útoky, na které se nevztahuje svoboda projevu, plyne z usnesení zpřístupněného v databázi ÚS.

