Šéfka poslanců Alternativy pro Německo čelí vyšetřování kvůli financování strany

Státní zastupitelství v jihoněmecké Kostnici chce začít vyšetřovat šéfku poslanců protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Alici Weidelovou kvůli podezřelým finančním darům pro stranu, které mohly znamenat porušení zákona o politických stranách.

Státní zastupitelství podle německých médií už odeslalo parlamentu dopis potřebný k tomu, aby devětatřicetiletá politička, pro níž byly peníze určeny, byla zbavena poslanecké imunity.

V případu jde o 18 různých transakcí, v nichž švýcarská společnost WS Pharmawholesale International mezi červencem a zářím 2017 převedla celkem kolem 130 000 eur (3,4 milionu korun) okresnímu sdružení AfD u jihoněmeckého Bodamského jezera; právě tato organizace je politickým domovem Weidelové.

Firma ze země, v níž má trvalé bydliště i Weidelová, tvrdí, že peníze nejsou od ní, ale že je pouze přeposílala. Za koho, uvést nechce.

Zřejmě ještě zásadnější problém je to, že německé politické strany finanční obnosy vyšší než 1000 eur ročně ze zemí mimo Evropskou unii - pokud je neposílá německý občan - vůbec přijímat nemohou.

To ale AfD učinila. V říjnu 2017 z konta, kam peníze přišly, například za služby advokátní kanceláře Höcker zaplatila 16 000 eur (415 000 korun). Nakonec AfD téměř všechny peníze - až na 8000 eur - vrátila. Učinila tak ale až letos na jaře.

Od AfD, která se ráda prezentuje jako strana řádu a pravidel, požadují vysvětlení správa Spolkového sněmu i ostatní politické strany. Podle některých politiků by Weidelová, která je považována za finanční expertku své strany, ale jakékoli pochybení odmítá, měla přinejmenším skončit jako šéfka poslanců AfD.

Nyní se případ přenáší i do trestněprávní roviny. Státní zastupitelství v Kostnici už v úterý informovalo, že zahájilo předběžné vyšetřování. Nyní chce otevřít vyšetřování řádné, k čemuž ale potřebuje, aby byla poslankyně zbavena imunity.

To by se mělo stát v pátek, tedy 48 hodin poté, co Spolkovému sněmu přišel příslušný dopis od státního zastupitelství.