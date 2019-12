Audity Evropské komise ke střetům zájmů musí být rychlejší, řekla šéfka výboru EP

Ruská společnost Ural Airlines bude od 21. února příštího roku létat jednou týdně z Prahy do Rostova na Donu. Informovalo o tom Letiště Praha. Linky do Ruska patří v letovém řádu pražského letiště dlouhodobě k nejvytíženějším, funguje zde celkem 12 linek do Ruska.

Ural Airlines bude do Rostova létat každý pátek. Z Prahy budou letadla statovat v 08:05, zpátky se budou vracet v 16:50. Dopravce bude na lince využívat letouny Airbus A320 v konfiguraci pro 162 cestujících. Podle odhadů letiště by nové spojení mělo během roku v obou směrech využít kolem 10 000 cestujících. Do Rostova v současnosti létá celoročně také tuzemský dopravce Smartwings.

Ural Airlines tak zvýší počet svých linek z Prahy na pět. V současnosti létá do Jekatěrinburgu, na letiště Žukovskij nedaleko Moskvy, dále do Permu a Krasnodaru.