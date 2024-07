S těžkým srdcem odstupuji. Šéfka Tajné služby USA po atentátu na Trumpa rezignovala

Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová rezignovala kvůli atentátu na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, uvedla agentura AP s odkazem na e-mail, který Cheatleová zaslala svým podřízeným.

Cheatleová v pondělí vypovídala před jedním z výborů americké Sněmovny reprezentantů, kterému řekla, že pokus o vraždu Trumpa byl za poslední desetiletí největším operačním selháním agentury, která se kromě jiného stará o bezpečnost amerického prezidenta a dalších významných osob. Americký prezident Joe Biden poděkoval Cheatleové za její službu a oznámil, že brzy plánuje jmenovat nového ředitele.

Trumpa se 13. července pokusil zastřelit útočník, když současný republikánský kandidát do nadcházejících prezidentských voleb hovořil k příznivcům na mítinku v pensylvánském Butleru. Exprezident utrpěl jen mírné zranění ucha, střelec ale zabil jednoho z účastníků akce a další zranil.

Cheatleová, která zastávala funkci ředitelky Tajné služby od srpna 2022, čelila sílícím výzvám k rezignaci a několika vyšetřováním toho, jak se střelec mohl dostat tak blízko - od exprezidenta ho dělilo zhruba 150 metrů.

"Přijímám plnou odpovědnost za bezpečnostní selhání," uvedla v úterý Cheatleová v e-mailu adresovaném zaměstnancům. "Ve světle posledních událostí jsem s těžkým srdcem učinila nelehké rozhodnutí odstoupit z funkce vaší ředitelky," dodala. Ještě v pondělí výzvy k rezignaci odmítla.

"Během své kariéry v Tajné službě obětavě a s nasazením života chránila náš národ. Zvláště jí děkujeme za to, že odpověděla na výzvu vést Tajnou službu v době naší vlády, a jsme vděční za její službu naší rodině," uvedl Biden v prohlášení k rezignaci Cheatleové.

"Nezávislé vyšetřování, jehož cílem je přijít na kloub tomu, co se 13. července stalo, pokračuje a já se těším na posouzení jeho závěrů. Všichni víme, že to, co se tehdy stalo, se už nikdy nesmí opakovat," dodal Biden a popřál Cheatlové, ať se jí daří.

Cheatleová rezignovala den poté, co vystoupila před výborem a čelila několikahodinové kritice jak od demokratů, tak od republikánů. Pokus o atentát na Trumpa označila za "nejvýznamnější operační selhání" Tajné služby za poslední desetiletí a uvedla, že za bezpečnostní nedostatky nese plnou odpovědnost. Zákonodárce ale podle AP pobouřila tím, že neodpověděla na konkrétní otázky týkající se vyšetřování.

Pondělní slyšení je teprve prvním, které se bude v americkém Kongresu v souvislosti s atentátem konat. Ve středu se před dalším z výborů objeví šéf FBI Christopher Wray. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson má také představit pracovní skupinu, která bude stát v čele vyšetřování ve Sněmovně reprezentantů. Zasednou v ní jak republikáni, tak demokraté.

Sněmovní soudní výbor minulý týden uvedl, že Tajná služba neměla na Trumpův mítink dostatek lidí kvůli jiné předvolební akci v Pittsburghu se současnou první dámou Jill Bidenovou a summitu NATO, který se konal ve Washingtonu několik dní před střelbou. Podle Cheatleové Tajná služba denně chrání 36 lidí a také světové lídry, kteří navštěvují Spojené státy.

Současný prezident a dosavadní Trumpův vyzyvatel do listopadových voleb Joe Biden v neděli z klání odstoupil. Slíbil, že bude sloužit až do konce svého funkčního období 20. ledna 2025 a jako demokratickou kandidátku podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.