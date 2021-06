Šéfka Evropské komise: Maďarský zákon proti LGBT je ostuda. Chystáme vůči němu kroky

Dostavbu zbylé části pražského vnitřního okruhu by od města, které ho má nyní na starosti, mohl převzít stát. Dříve se mluvilo o tom, že by stát městu přispěl 60 miliardami korun. Po dnešním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedení města to novinářům řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Na schůzce politici řešili i majetkové směny, zejména ohledně pozemků v Letňanech.

Vnější okruh kolem Prahy je součástí dálniční sítě a jeho dostavbu má na starosti stát, vnitřní zatím projektovalo a platilo město. Podle Hřiba by mělo předání projektu státu pro město výhody. "Pro Prahu je podstatné to, že bude skutečně právní garance, že se to skutečně stane a co se stane, když to nebude splněno, a také to, že na tom Praha už nebude muset nijak finančně participovat," řekl. Další schůzka by se k tomu podle něj měla uskutečnit do konce července.

Z vnitřního okruhu zbývá dokončit asi desetikilometrový úsek mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy. Babiš v minulosti zmínil, že by ho bylo možné stavět formou tzv. PPP projektu, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Podle Hřiba by to v případě předání projektu bylo věcí státu.