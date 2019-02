Kdo bude slovenským prezidentem? Nejpopulárnější je Šefčovič, tvrdí průzkum

Ze všech kandidátů na slovenského prezidenta je nejpopulárnější místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Uvádí to už druhý předvolební průzkum. Ten provedla agentura Focus, sondáž zadalo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Na druhém místě skončil vědec Robert Mistrík.

Šefčovič, který kandiduje s podporou nejsilnější vládní strany Směr - sociální demokracie (Směr-SD), by podle agentury Focus získal 20,1 procenta rozhodnutých voličů. Podpora Mistríka, za kterým stojí i největší opoziční strana Svoboda a solidarita, dosáhla 17,1 procenta.

Na třetím místě se ziskem 14,4 procenta skončila právnička a místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Zuzana Čaputová, těsně před kontroverzním soudcem Nejvyššího soudu a exministrem spravedlnosti Štefanem Harabinem s podporou 13,6 procenta.

Průzkum také ukázal, že v rozhodujícím druhém kole volby hlavy státu by podle sondáže Mistrík se ziskem 50,7 procenta hlasů porazil Šefčoviče. Pokud by ale do druhého kola spolu se Šefčovičem postoupila Čaputová, prezidentem by byl zvolen Šefčovič.

Mistrík i Čaputová se dříve opakovaně vymezili proti Směru-SD a jeho předsedovi, expremiérovi Robertu Ficovi. Byť dříve oba zmínění zájemci o funkci hlavy státu zvažovali, že méně populární kandidát se před prezidentskými volbami vzdá ve prospěch oblíbenějšího kandidáta z této dvojice, Čaputová ve středu dopoledne oznámila setrvání v kampani.

Čaputová to zdůvodnila výsledky dřívějšího průzkumu agentury AKO, ve kterém skončila mezi prezidentskými kandidáty sice rovněž na třetím místě, ale s menší ztrátou na Mistríka než podle sondáže Focusu.

První kolo prezidentských voleb na Slovensku se uskuteční 16. března, případné druhé kolo je naplánováno o dva týdny později. Současný prezident Andrej Kiska, kterému pětiletý mandát skončí v polovině června, se o znovuzvolení neuchází.

Video: Slovensko se musí pohnout dopředu, tvrdí kandidát na slovenského prezidenta Robert Mistrík