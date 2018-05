Nenecháme se poučovat diktátorem. Francii pobouřily výroky Kadyrova k útoku v Paříži

před 1 hodinou

| Foto: Jiří Just

Ramzan Kadyrov | Foto: Jiří Just

Londýn - Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian odsoudil jako neúnosný postoj čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který obvinil Francii z odpovědnosti za sobotní útok v Paříži. Pachatel byl původem z Čečenska.

"Nemáme si co nechat poučovat od diktátora, který nerespektuje prazáklady právního státu ve své vlastní zemi a který také velmi dobře ví, že jsou tisíce Čečenců, kteří bojují na straně Islámského státu," řekl šéf francouzské diplomacie po setkání se svým britským protějškem Borisem Johnsonem v Londýně. "Tento postoj je naprosto neúnosný," dodal ministr podle agentury AFP.

"Považuji za nezbytné říci, že veškerá zodpovědnost za to, že se Chasan Azimov vydal na cestu zločinu, je zcela na francouzských úřadech. V Čečensku se pouze narodil, ale vyrůstal, jeho osobnost, jeho názory a přesvědčení se formovaly ve francouzské společnosti," napsal v sobotu Kadyrov v komunikační službě Telegram. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že pokud by strávil své dětství a dospívání v Čečensku, "byl by Chasanův osud jiný".

Podle čečenského vůdce byl dvacetiletý mladík, kterého policie během sobotního útoku nožem v druhém pařížském obvodu zastřelila, kdysi ruským občanem, jeho pas už ale není platný, protože nepožádal o nový. V době útoku byl podle francouzských úřadů občanem Francie.

Kadyrov, který je chráněncem ruského prezidenta Vladimira Putina, prakticky bezmezně vládne kavkazskému regionu Čečensku od roku 2007.