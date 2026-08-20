Šéf zkrachovalého Evergrande dostal doživotí. Firma má zaplatit miliardovou pokutu

Zakladatel developerské společnosti China Evergrande Group Chuej Kcha Jen ve čtvrtek dostal od čínského soudu doživotní trest vězení. Soud zároveň nařídil propadnutí jeho veškerého osobního majetku, informovaly agentury Reuters a AFP s odvoláním na čínská státní média. Samotné společnosti Evergrande soud podle AFP vyměřil pokutu 8,82 miliardy jüanů (27 miliard Kč).
Chuej Kcha Jen, známý také jako Sü Ťia-jin, čelil osmi obviněním, mimo jiné ze zneužití finančních prostředků, podvodného získávání kapitálu a nelegálního přijímání veřejných vkladů. K trestným činům se v dubnu u soudu přiznal a vyjádřil lítost. Verdikt v jeho případu byl tehdy odložen.
Evergrande je od roku 2021 v platební neschopnosti a její závazky přesahují 300 miliard dolarů (zhruba 6,2 bilionu Kč). Kolaps společnosti patří k nejvýraznějším projevům dlouhodobé krize čínského realitního sektoru, která negativně ovlivňuje tamní ekonomiku.
Chuej byl zadržen v roce 2023 a od té doby se podle dostupných informací neobjevil na veřejnosti. Případ se týká také dalších aktivit skupiny Evergrande, včetně podezření na nelegální poskytování půjček, podvodné vydávání cenných papírů a korupci.
Evergrande se z někdejšího největšího čínského developera podle objemu uzavřených smluv stala symbolem problémů způsobených rychlým růstem zadlužení. Neschopnost firmy splácet závazky zasáhla také investory a další lidi, kteří do jejích projektů vložili peníze.
Chuej býval jedním z nejbohatších lidí v Číně. Firmu Evergrande založil v roce 1996 a vybudoval z ní realitní skupinu, která rychle expandovala především díky rozsáhlému zadlužování. V roce 2024 čínský regulátor cenných papírů Chuejovi uložil pokutu 47 milionů jüanů (dnes 144,6 milionů Kč) a doživotně mu zakázal působit na trhu s cennými papíry poté, co zjistil rozsáhlé účetní a další podvody.
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