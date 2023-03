Mezi Wagnerovci a Kremlem to vře. Prigožin varuje před kolapsem celé fronty

Mezi Ruskem a wagnerovci se vyostřuje napětí. Šéf soukromé armády a zároveň její spoluzakladatel Jevgenij Prigožin Moskvu obvinil, že mu nechce k Bachmutu poslat zbraně ani další vojáky. Podle Prigožina by nedostatek munice mohl být obyčejnou byrokracií, ale i zradou.

Wagnerovci si stěžují na nedostatek zbraní a munice v boji o Bachmut a tvrdí, že jim je Kreml nechce poslat, protože se bojí, že právě oni získají nad městem kontrolu. Prigožin řekl, že dokumenty o dodání munice podepsal 22. února, přičemž ji měli Rusové poslat hned následující den. Většinu z ní ale vojáci stále neobdrželi.

Ve videu zveřejněném v sobotu (podle BBC pochází pravděpodobně z února) Prigožin tvrdil, že se jeho vojáci obávají, že jsou "nastrčeni" jako obětní beránci v případě, že Rusko na Ukrajině prohraje. "Co když nás ruské úřady chtějí podrazit a odůvodňují to tím, že jsme darebáci? Proto nám nedávají munici, zbraně a nedovolují nám doplnit stavy, a to i z řad uvězněných lidí?" postěžoval si.

Šéf wagnerovců se ve videu také chvástal tím, že se bez jeho jednotek frontová linie u Bachmutu zhroutí. "Pokud ustoupíme, pak se navždy zapíšeme do dějin jako lidé, kteří udělali hlavní krok k prohře. Na jedné straně na sebe strháváme celou ukrajinskou armádu a drtíme ji. Na druhé straně postupujeme vpřed a ostatní jsou nuceni nás nějak dohánět, aby si zachovali tvář," řekl Prigožin s narážkou na ruskou armádu.

Wagnerovci podle Ukrajinců, ale i západních tajných služeb, u Bachmutu utrpěli tisícové ztráty. i Přes obrovskou přesilu se jim město nedaří dlouhé měsíce dobýt. Prigožinovi muži se stali klíčovou součástí ruské invaze na Ukrajině. Tvoří ji desítky tisíc "vojáků", řada z nich přichází přímo z ruských věznic, kde si odpykávali tresty často i za vraždy či znásilnění.

V Bachmutu podle místostarosty města Oleksandra Marčenka aktuálně dochází k pouličním bojům, okupanti ale nad zničeným městem stále nezískaly kontrolu. "Wagnerovci nemají za cíl Bachmut zachránit. Jejich jediným záměrem je zabíjení lidí a genocida ukrajinského lidu," vysvětlil Marčenko britské rozhlasové stanici BBC Radio 4.