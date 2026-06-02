Šéf správy slovenských jeskyň odstoupil, dříve dle tisku ohrozil speleology z Česka

Ředitel státní správy jeskyň na Slovensku (SSJ) Branislav Šmída po zhruba měsíci v této funkci rezignoval. S odvoláním na vyjádření Státní ochrany přírody (SOP), do které SSJ patří, o tom v úterý informovala slovenská média.
List Denník N po nástupu Šmídy do čela SSJ napsal, že v roce 2014 ho ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost hlavně z důvodu, že vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů.
"Navzdory svému přesvědčení o správnosti a odbornosti vykonávané práce se rozhodl upřednostnit zájmy instituce a ochrany jejího jména," napsala SOP k odstoupení šéfa správy jeskyň. Dodala, že Šmída zohlednil i sérii "medializovaných útoků a veřejných kontroverzí, které v posledním období provázely jeho působení".
Denník N dříve napsal, že Šmída v roce 2013 vzal dvěma českým speleologům batohy s oblečením, jídlem, doklady či platebními kartami. Později přiznal, že je ukryl v Jeskyni měsíčního stínu ve Vysokých Tatrách, kterou uvedená dvojice mapovala a z podzemí nevycházela tři dny. Svůj čin Šmída zdůvodnil tím, že nedal souhlas k návštěvě uvedené jeskyně, na jejímž objevení se sám podílel. List tehdy také uvedl, že proti Šmídovi je vedeno devět exekučních řízení.
Mohlo by vás také zajímat: „Nedělá nám dobré jméno.“ Víme, kdo je muž z šokujícího videa z D1, místo řízení stál na sedačce
Siniaková je v deblovém semifinále a dál útočí na čtvrtý titul z Paříže
Kateřina Siniaková může v Paříži vybojovat trofej již počtvrté.
ŽIVĚ Menšík - Fonseca. Pařížský trhák je tady, mladí rivalové bojují o životní úspěch
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsecou z Brazílie.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých
Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.
Letěli vstříc svobodě. Češi vyslali do kazašské stepi další vzácné koně
Další návrat do divočiny. Čtyři hřebci koně Převalského o víkendu opustili Českou republiku a zamířili do kazašské stepi, odkud jejich předci kdysi vymizeli. Zoo Praha tak pokračuje v jednom ze svých nejvýznamnějších záchranných projektů.
Kniha, ve které Giuffreová odhaluje zneužívání Epsteinem, vyšla v češtině
V českém překladu vyšla v těchto dnech kniha Holka, které se nikdo nezastal, ve které Virginia Giuffreová popisuje zneužívání sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Posmrtně vydanou publikaci Giuffreové pomohla napsat americká spisovatelka a novinářka Amy Wallaceová. Kniha s názvem Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice vyšla v USA na podzim loňského roku.