Šéf správy slovenských jeskyň odstoupil, dříve dle tisku ohrozil speleology z Česka

ČTK

Ředitel státní správy jeskyň na Slovensku (SSJ) Branislav Šmída po zhruba měsíci v této funkci rezignoval. S odvoláním na vyjádření Státní ochrany přírody (SOP), do které SSJ patří, o tom v úterý informovala slovenská média.

Snímek ze slovenské krasové jeskyně Domica je ilustrační.Foto: Profimedia
List Denník N po nástupu Šmídy do čela SSJ napsal, že v roce 2014 ho ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost hlavně z důvodu, že vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů.

"Navzdory svému přesvědčení o správnosti a odbornosti vykonávané práce se rozhodl upřednostnit zájmy instituce a ochrany jejího jména," napsala SOP k odstoupení šéfa správy jeskyň. Dodala, že Šmída zohlednil i sérii "medializovaných útoků a veřejných kontroverzí, které v posledním období provázely jeho působení".

Denník N dříve napsal, že Šmída v roce 2013 vzal dvěma českým speleologům batohy s oblečením, jídlem, doklady či platebními kartami. Později přiznal, že je ukryl v Jeskyni měsíčního stínu ve Vysokých Tatrách, kterou uvedená dvojice mapovala a z podzemí nevycházela tři dny. Svůj čin Šmída zdůvodnil tím, že nedal souhlas k návštěvě uvedené jeskyně, na jejímž objevení se sám podílel. List tehdy také uvedl, že proti Šmídovi je vedeno devět exekučních řízení.

