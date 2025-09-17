Šéf slovenské tajné služby popírá informace tisku o vlastnictví firmy v Česku

Gašpar tvrdil, že novináři vycházejí z informace z roku 2022, aniž znají obsah jeho majetkových přiznání. Denník N dříve uvedl, že Gašpar vlastní v Colbey Company 90 procent akcií.
Jeden ze slovenských opozičních poslanců dříve podal na Gašpara dva podněty příslušnému výboru slovenské sněmovny. Žádal prověřit, zda nynější šéf SIS uvedl ve svém majetkovém přiznání akcie Colbey Company a zda se včas vzdal funkce ve správní řadě této firmy.
Slovenský zákon umožňuje politikům a vysokým úředníkům vlastnit podíly ve firmách, v době výkonu funkce ovšem nesmějí zastávat pozice například v řídícím či dozorčím orgánu právnických osob, které byly založené k podnikání. Před nástupem do čela SIS byl Gašpar, který je synem místopředsedy slovenské sněmovny za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie Tibora Gašpara, náměstkem na ministerstvu spravedlnosti.