Šéf slovenské tajné služby popírá informace tisku o vlastnictví firmy v Česku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Šéf slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar popřel, že by v České republice vlastnil firmu nebo její akcie. Ve středu o tom informoval slovenský list Denník N, jenž dříve spojoval Gašpara s pražskou firmou Colbey Company, vůči které finanční úřad zahájil správní řízení ohledně zatajování účetních závěrek.
Šéf slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar
Šéf slovenské civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar

Gašpar tvrdil, že novináři vycházejí z informace z roku 2022, aniž znají obsah jeho majetkových přiznání. Denník N dříve uvedl, že Gašpar vlastní v Colbey Company 90 procent akcií.

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Pavol Gašpar

Jeden ze slovenských opozičních poslanců dříve podal na Gašpara dva podněty příslušnému výboru slovenské sněmovny. Žádal prověřit, zda nynější šéf SIS uvedl ve svém majetkovém přiznání akcie Colbey Company a zda se včas vzdal funkce ve správní řadě této firmy.

Slovenský zákon umožňuje politikům a vysokým úředníkům vlastnit podíly ve firmách, v době výkonu funkce ovšem nesmějí zastávat pozice například v řídícím či dozorčím orgánu právnických osob, které byly založené k podnikání. Před nástupem do čela SIS byl Gašpar, který je synem místopředsedy slovenské sněmovny za nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie Tibora Gašpara, náměstkem na ministerstvu spravedlnosti.

 
