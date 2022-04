Šéf slovenské strany LSNS Kotleba přišel o poslanecký mandát za extremismus

Slovenský nejvyšší soud v úterý uznal předsedu krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotlebu vinným z extremistického trestného činu, na rozdíl od soudu první instance mu ale vyměřil pouze podmínku. Verdikt senátu nejvyššího soudu, vůči kterému se nelze odvolat, zároveň znamená, že Kotleba přišel o poslanecký mandát.

Politik, jenž se úterního líčení nezúčastnil, byl stíhán v kauze šeků s možnou extremistickou symbolikou. Nejvyšší soud zmírnil právní kvalifikaci skutku a Kotlebu odsoudil za trestný čin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod. Za to mu vyměřil trest vězení na šest měsíců, který mu zároveň odložil na zkušební dobu půl druhého roku.

Soud první instance Kotlebu na podzim roku 2020 uznal v kauze vinným z propagace neonacismu a potrestal ho vězením v délce čtyř let a čtyř měsíců. Zpřísnil tehdy kvalifikaci skutku, protože žalobce původně stíhal Kotlebu za trestný čin, za který předsedu LSNS nakonec uznal vinným nejvyšší soud.

"Jen samotná prezentace symbolů a hesel pro závěr o propagaci nacistické a neonacistické ideologie nestačí," řekl při zdůvodnění verdiktu předseda senátu nejvyššího soudu.

Kotleba byl souzen za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici třem rodinám veřejně předal finanční dar s využitím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (36 150 Kč). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Dar byl předán na výročí vzniku válečného slovenského státu a Kotleba ve svém projevu na akci na toto výročí upozornil.

Tehdejší Slovenská republika, ke které se Kotleba hlásí, byla spjata s nacistickým Německem. Číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.

Popularita LSNS se podle průzkumů veřejného mínění na Slovensku pohybuje pod pětiprocentní hranicí, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do sněmovny. Kotlebovu stranu loni opustilo několik poslanců ve slovenském parlamentu a také jeden europoslanec; přestoupili do hnutí Republika, jehož preference se pohybují kolem sedmi procent. Mezi nimi byl i poslanec Milan Mazurek, který v roce 2019 přišel o poslanecký mandát poté, co byl pravomocně odsouzen za xenofobní výroky. Uloženou pokutu Mazurek zaplatil, ve volbách konaných před dvěma lety se znovu ucházel o přízeň voličů a byl zvolen poslancem.