Šéf polské diplomacie tvrdí, že zná jedinou cestu, jak zastavit Putina. Zmínil i USA

Jakékoli nedorozumění v rámci transatlantické rodiny Putina povzbuzuje a podporuje zločinné snahy Kremlu, řekl Sikorski
Polsko už není jen chudým „tankovým bojištěm“ mezi Východem a Západem, ale spíše „jižní Skandinávií“. Ve svém projevu na Oslo Security Conference to prohlásil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. Představil i podle něj jedinou cestu, jak zastavit Vladimira Putina. Promluvil také o vztahu k Donaldu Trumpovi a o Nobelově ceně míru.
Polský šéf diplomacie Radosław Sikorski ve své řeči na bezpečnostní konferenci vyzdvihl unikátní strategickou roli, kterou Polsko a Norsko vůči Rusku hrají díky své geografické poloze.
Polsko se nyní podle něj snaží zbavit starého obrazu coby země stvořené pro tankovou válku a profiluje se jako největší síla na východním křídle NATO.
Norsko pak Sikorski označil za námořní supervelmoc a zemi vyzval k přijetí vedoucí role ve dvou klíčových oblastech bezpečnosti - boji proti ruské „stínové flotile“ a ochraně kritické infrastruktury.
Tzv. stínovou flotilu, díky které Rusko navzdory sankcím přepravuje miliony barelů ropy, Sikorski nazval „střepovou flotilou“. Staré tankery bez pojištění a technických kontrol jsou podle něj pro ekosystém Baltského moře „jasným nebezpečím“.
Podle polského ministra zahraničí je také potřeba společně chránit potrubí a podmořské kabely, které jsou v poslední době častým terčem útoků. Ať už úmyslných, nebo náhodných.
„Jediný způsob, jak porazit a udržet Rusko v šachu, je pokračovat v degradaci jejich energetického sektoru a omezit tok zdrojů do jejich zbrojních firem,“ zdůraznil.
„Jižní Skandinávie“
Sikorski pochválil i svou rodnou zemi - Polsko se totiž podle něj už necítí být jen nárazníkovým státem. „Rádi o sobě přemýšlíme jako o jižní Skandinávii,“ uvedl s odkazem na to, že současný premiér Donald Tusk patří ke kašubské národnostní menšině, což byl původně baltský kmen.
V závěru projevu polský ministr vyslal jasný signál směrem k Oslu: „Norsko už není soběstačnou zemí na periferii, ale pilířem evropské bezpečnosti. Pokud se kdykoliv rozhodnete vstoupit do Evropské unie, Polsko bude hlasovat pro.“
Celý projev Sikorski uzavřel ujištěním, že Polsko zůstane spolehlivým a odpovědným spojencem, který v nejistém mezinárodním prostředí sází na transatlantickou jednotu. Podle polského ministra totiž Putin stále věří, že může vyhrát, a jakékoliv nedorozumění uvnitř transatlantické rodiny ho jen povzbuzuje v jeho „kriminálních snahách“.
Nobelova cena a Donald Trump
Řeč přišla i na Nobelovu cenu, a to konkrétně pro Donalda Trumpa. Sikorski totiž vystoupil přímo v historickém sále v Oslu, kde se tradičně ceny za mír předávaly - nominační list za amerického prezidenta ale nepodepsal.
„Veřejně jsem prohlásil, že pokud prezident Trump zajistí spravedlivý mír pro Ukrajinu, nominuji ho sám. Ale jsem to já, kdo rozhodne, co je to spravedlivý mír,“ uvedl.