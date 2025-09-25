Zahraničí

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás ve čtvrtek v projevu k zasedání Valného shromáždění OSN opět odsoudil útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a uvedl také, že Palestinci odmítají antisemitismus. Palestinské teroristické hnutí Hamás znovu vyzval, aby složilo zbraně.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás hovořil na zasedání Rady bezpečnosti OSN prostřednictvím videokonference.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás hovořil na zasedání Rady bezpečnosti OSN prostřednictvím videokonference. | Foto: Reuters

Abbás, který hovořil prostřednictvím videopřenosu, jelikož mu Spojené státy nedaly vízum, také řekl, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu, a vyzval všechny zbývající země, aby uznaly budoucí palestinský stát. Ten už uznávají víc než tři čtvrtiny států OSN.

"Navzdory všemu, čím náš lid trpěl, odmítáme to, co Hamás provedl 7. října (2023)," řekl Abbás s odkazem na útok, při němž palestinští ozbrojenci zabili v Izraeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

V odvetě za tento útok Izrael zahájil masivní bombardování a poté také pozemní operaci v Pásmu Gazy, které Hamás ovládl v roce 2007 po bojích s konkurenčním Fatahem, jehož lídrem je Abbás. Ten je šéfem palestinské autonomie, která sídlí v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.

Abbás v projevu k Valnému shromáždění OSN také obvinil Izrael z genocidy vůči Palestincům v Pásmu Gazy. "To, co Izrael dělá, není jen agrese, je to válečný zločin a zločin proti lidskosti…, který se do historie a do svědomí lidstva zapíše jako jedna z nejstrašnějších kapitol humanitárních tragédií 20. a 21. století," řekl.

"Náš lid čelí genocidě a hladovění"

"Náš palestinský lid v Pásmu Gazy čelí genocidě, destrukci, hladovění a vysidlování," uvedl také. Tuto "genocidu" vedou podle něj izraelské "okupační síly, které zabily a zranily více než 220 tisíc Palestinců, z nichž většina byla neozbrojená, šlo o děti, ženy i starší osoby". Šéf palestinské autonomie také vyzval k tomu, aby Izrael přestal používat hladovění jako zbraň.

Z genocidy v Pásmu Gazy je Izrael viněn také některými zeměmi a nevládními organizacemi, včetně několika izraelských, a k takovému závěru došla i nezávislá vyšetřovací komise OSN. Letos v srpnu také panel OSN oznámil, že v Gaze je hladomor. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a popírá, že by v Gaze byl hladomor.

Už loni v listopadu Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje, v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 400 Palestinců. Tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje OSN za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

Abbás také prohlásil, že Palestinci odmítají antisemitismus, a kritizoval, že někteří obviňují z antisemitismu propalestinské aktivisty. "Odmítáme zaměňování solidarity s palestinskou otázkou s antisemitismem, který odmítáme na základě našich hodnot. Odmítáme antisemitismus," zdůraznil.

Šéf palestinské autonomie také uvedl, že Hamás nebude hrát žádnou roli v palestinské správě, zdůraznil, že toto hnutí i jeho spřízněné frakce musí odevzdat zbraně. Dodal, že Palestinská národní správa, v jejímž čele Abbás stojí, je připravena přijmout plnou zodpovědnost za vládu a bezpečnost na palestinských územích.

V relativně krátkém projevu Abbás také poděkoval světovým lídrům, kteří ve válce v Gaze podporují Palestince kritikou izraelské ofenzivy, kterou čím dál větší část mezinárodního společenství považuje za nepřiměřenou odvetu za teroristický útok Hamásu. Izraelská vláda ofenzivu hájí s tím, že jde o akt sebeobrany a že jejím cílem je zničení Hamásu a záchrana rukojmích.

Abbás také řekl, že uznání palestinského státu dalšími zeměmi dalo Palestincům naději na mír a konec konfliktu s Izraelem. V předchozích několika dnech uznaly Palestinský stát, který zatím neexistuje, Francie, Británie, Austrálie, Kanada či Portugalsko. Jejich rozhodnutí odsoudily Izrael a Spojené státy. Projev k Valnému shromáždění OSN Abbás zakončil slovy, že Palestinci neopustí svou vlast.

 
