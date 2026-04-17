Zahraničí

Šéf kritizovaného imigračního úřadu ICE Lyons skončí ve funkci

ČTK

Úřadující šéf amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons na konci května opustí funkci. Podle agentury Reuters o odchodu muže spojovaného se široce kritizovanými zásahy proti přistěhovalcům informoval ve čtvrtek ministr pro vnitřní bezpečnost Markwayne Mullin.

FILE PHOTO: Senate Homeland Security and Government Affairs Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C.
Todd LyonsFoto: REUTERS
Úřad spadající pod Mullinovo ministerstvo čelil kritice za nevybíravé zásahy proti imigrantům i dalším obyvatelům USA. Celonárodní protesty vyvolala lednová smrt 37leté Američanky a obyvatelky Minneapolisu Renee Goodové, kterou v jejím automobilu zastřelil agent ICE.

Kritici imigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa poukazují na to, že agenti ICE terorizovali místní komunity, rozdělovali rodiny a překračovali rámec toho, co vláda původně popisovala jako snahu zaměřit se na násilné zločince. Trump hájil počínání ICE s tím, že tvrdé zásahy jsou podle něho nutné ke snížení kriminality a počtu imigrantů v zemi.

Lyons podle vyjádření ministra skončí v úřadu 31. května a přesune se do soukromého sektoru. V ICE působí od roku 2007 a do vedoucí funkce jej vybral přímo Trump. Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová odcházejícího šéfa ICE označila za „velkého patriota, který učinil naši zemi bezpečnější“.

„Přejeme mu štěstí při jeho nové příležitosti v soukromém sektoru,“ uvedl podle agentury AP Mullin.

Spotlight - Luděk Motyčka
Spotlight - Luděk Motyčka
Spotlight - Luděk Motyčka

ilustrační foto.
ilustrační foto.
ilustrační foto.

Jan Potměšil, herec.
Jan Potměšil, herec.
Jan Potměšil, herec.

Režisérem tragikomického filmu Slepice je György Pálfi.
Režisérem tragikomického filmu Slepice je György Pálfi.
Režisérem tragikomického filmu Slepice je György Pálfi.

