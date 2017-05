Šéf FBI: Rusko se dál vměšuje do americké politiky, je největší hrozbou pro všechny národy světa

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Ruská vláda se nepřestává vměšovat do americké politiky, vzhledem ke svým záměrům a schopnostem je Rusko největší hrozbou pro všechny národy světa. Při slyšení v právním výboru amerického Senátu to ve středu prohlásil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey. Výbor si ho předvolal, aby zjistil stav vyšetřování údajných zásahů Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA. Šéf FBI potvrdil dřívější zjištění svého úřadu, že Rusko je zodpovědné za hackerské útoky na servery Demokratické strany během loňské předvolební kampaně, v níž Hillary Clintonová sváděla souboj s Donaldem Trumpem. Moskva jakákoli podobná obvinění odmítá, skepticky se k nim vyjádřil i Trump.

Pokračujte dál