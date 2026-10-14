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Zahraničí

Šéf FBI odjel do Ruska, informovala americká stanice. Ve skutečnosti byl ve Virginii

ČTK
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Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel se ve Virginii účastní bezpečnostní akce, uvedla ve středu FBI. Popřela tak zprávu stanice MS NOW, že Patel přiletěl na návštěvu do Ruska. Informovala o tom agentura Reuters.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel se do Ruska nevydal.
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel se do Ruska nevydal.Foto: Reuters – Jonathan Ernst
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Pobočka stanice ABC News odvysílala záběry zachycující Patela na akci ve městě Lynchburg ve Virginii.

Stalo se tak poté, co stanice MS NOW s odkazem na dva nejmenované zdroje uvedla, že Patel přiletěl do Ruska na dvoudenní návštěvu, na níž jej hostí ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy tamní kontrarozvědka.

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Reportér MS NOW předtím uvedl, že požádal FBI o komentář, ale neobdržel odpověď. „Nevíme, co Kash Patel dělá v Rusku,“ sdělil reportér s tím, že to nevědí ani zdroje stanice.

Tvrzení MS NOW se však ukázalo jako chybné. „Kash Patel je ve skutečnosti tady... na Liberty U, kde se účastní akce na počest příslušníků bezpečnostních složek,“ vysvětlila FBI s odkazem na akci na soukromé vysoké škole Liberty University.

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