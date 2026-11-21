Předseda Evropské rady António Costa navrhuje zdanit velké technologické společnosti a těmito penězi podpořit příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie. V sobotu o tom informovala agentura AFP.
Costa v sobotu představil přepracovaný vyjednávací rámec budoucího sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Počítá také se škrty ve výši 204 miliard eur (asi pět bilionů korun) oproti plánu představeném původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
„Myslím, že tento návrh nás může posunout blíže ke konečné dohodě,“ řekl Costa na tiskové konferenci v Bruselu. O návrhu budou příští týden jednat unijní prezidenti a premiéři na dvoudenním summitu.
Evropská komise loni v červenci navrhla budou dlouhodobý rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (asi 43,1 bilionu korun) v cenách roku 2025. O podobu rozpočtu se přou členské země a hlavně Německo volá po jeho výrazném zeštíhlení. Berlín kritizoval i návrh zveřejněný minulý měsíc, podle kterého by sedmiletý rozpočet měl být seškrtán o 140 miliard eur.
Costa, který zastupuje 27 členských států unie, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jedním z těchto zdrojů by mohla být daň na technologické firmy.
Podle Costova návrhu by se týkala společností, které mají v EU z digitálních aktivit obrat nejméně 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) a celosvětový obrat přes 750 milionů eur (18,3 miliardy korun), napsala AFP.
Agentura poznamenala, že Costův návrh pravděpodobně vyvolá odpor administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se tvrdě ohrazuje proti pokutám, jimiž Evropská unie trestá velké technologické společnosti za porušení pravidel týkajících se konkurence a obsahu.
Mohlo by vás zajímat: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s evropskými lídry na summitu EU
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Další milník? Zaměstnanec Anthropicu tvrdí, že pomocí AI vyřešil slavný matematický problém
Matematik a zároveň zaměstnanec americké společnosti Anthropic Levent Alpöge tvrdí, že s pomocí jejího modelu umělé inteligence Claude našel důkaz Riemannovy hypotézy. Ta patří k nejslavnějším problémům matematiky a matematici ji nedokázali vyřešit přes 160 let, uvedla v sobotu agentura AP.
ŽIVĚ Olomouc - Slavia. Liga se vrací šlágrem na Hané, sešívané čeká těžká zkouška
Sledujte online přenos z utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Slavií Praha.
„My se tady nebijeme.“ Hospodě ze „zakázané“ reklamy vadí kompars z Prahy
Tohle není klasická nádražka, popisuje mladší muž s cigaretou, zatímco se k perónu blíží motorák ze Zruče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Stojí přímo před vchodem do Pivnice Na Zastávce postavené už v roce 1905, kterou proslavila nová reklama humpoleckého pivovaru. Tu české televize s odkazem na „nekonvenční obsah“ odmítly vysílat. Nápis, kvůli kterému se to možná stalo, zůstává na stropě dodnes.
ŽIVĚ Drony zasáhly ve Finském zálivu ruskou loď. Plavidlo bylo na sankčním seznamu
V neutrálních vodách Finského zálivu v sobotu dva drony zaútočily na nákladní loď, uvedl gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko podle ruské služby BBC. Probíhá evakuace posádky, dodal. Útok na loď v této části Baltského moře potvrdila finská armáda, napsala agentura AFP. Podle estonské policie drony zasáhly ruské plavidlo Sparta II, které je na americkém sankčním seznamu.
Posunu ujel vagon a vyrazil na cestu Prahou. Zastavili ho až po několika kilometrech
Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti prověřuje Správa železnic. Novinářům to oznámil její mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost omezila provoz mezi hlavním nádražím a Smíchovem, vyplývá z webu Českých drah, a podle Kavky také na smíchovském nádraží.