Šéf diplomacie USA Rubio se po konferenci v Mnichově chystá do Bratislavy a Budapešti

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se tento týden zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, odcestuje z bavorské metropole na Slovensko a poté do Maďarska. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
V Bratislavě, kde se v neděli 15. února setká s vládními představiteli, bude jednat o bezpečnosti a také o jaderné energetice.
"V Bratislavě se ministr Rubio setká s hlavními členy slovenské vlády, aby podpořil společné regionální bezpečnostní zájmy, posílil bilaterální spolupráci v jaderné energetice a energetickou diverzifikaci a podpořil modernizaci slovenské armády a slovenské závazky vůči NATO," citoval Reuters americké ministerstvo zahraničí.
V pondělí 16. února bude Rubio v Budapešti, kde s představiteli tamní vlády chce hovořit o amerických regionálních zájmech včetně závazku mírového řešení konfliktů ve světě. Tématem bude i americko-maďarské energetické partnerství.
Maďarsko se přidalo k Radě míru, což je iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rada se chce zabývat situací v palestinském Pásmu Gazy, kde od loňského října platí křehké příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás na základě Trumpova mírového plánu.
V pátek Rubio přicestuje do bavorské metropole, kde se zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, která trvá do neděle. O Rubiově účasti v Mnichově již na konci ledna informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR). Loni na konferenci zastupoval Spojené státy viceprezident J. D. Vance.
Česko si polepšilo ve vnímání korupce, Slovensko v žebříčku zemí padá
Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
V nemilosti premiéra? Klíčový ministr chyběl na protestu odborů. Babiš má vysvětlení
Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.
ŽIVĚČíňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
Táta mu půjčil z učitelského platu na sexshop. Teď šéfuje milionovému impériu, kde nakupují hlavně ženy
Zatímco většinu klientely českých sexshopů tvoří muži, brněnská značka YOO.cz obrátila poměr naruby: zhruba 60 procent zákazníků jsou ženy. Rodinný byznys Vojtěcha Slámy vsadil na citlivou komunikaci bez vulgarity a místo klasické reklamy vybudoval růst na influencer marketingu.