Šéf CIA se skoro nezmohl na slovo. Vy to nevíte, to je lajdáctví, griloval ho senátor

Demokratičtí senátoři požadují další vyšetřování a následné rezignace poté, co vrcholní představitelé národní bezpečnosti Spojených států posílali vojenské plány na skupinový chat v aplikaci Signal, do něhož omylem přizvali i Jeffa Goldberga, redaktora časopisu The Atlantic.

1:47 Senátor Colorada griluje ředitele CIA | Video: Associated Press