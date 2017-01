Šéf CIA Brennan: Trump nechápe záměry, možnosti a skutky Ruska

AKTUALIZOVÁNO před 53 minutami

Budoucí americký prezident Donald Trump nechápe záměry, možnosti a skutky Ruska v mnoha částech světa. Při ospravedlňování Moskvy by měl být velmi opatrný, jeho živelnost bezpečnostní zájmy Spojených států neochrání. V televizní stanici Fox News to řekl odcházející ředitel CIA John Brennan. Poznamenal, že nový prezident by měl být ve svých veřejných projevech "velmi ukázněný". Aby mohl učinit kompetentní rozhodnutí, musí přesně znát, jaké poznatky mají USA k dispozici. "Živelnost není nic, co by ochránilo zájmy národní bezpečnosti, takže pokud mluví nebo na něco reaguje, měl by si uvědomit, že následky a dopady na USA mohou být dalekosáhlé. Nejde jen o Trumpa, jde o Spojené státy," dodal.

autor: ČTK