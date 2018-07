Rozdrcená kost a zubní kartáček. Experti po 17 letech identifikovali ostatky oběti 11. září

Ostatky více než tisíce obětí z 11. září 2001 se stále nepodařilo identifikovat. Analýza DNA se však zlepšuje.

New York - Brzy uplyne 17 let od nejhoršího teroristického útoku ve Spojených státech. 11. září 2001 zemřely skoro tři tisíce lidí, doteď ale řadu z nich nemohli jejich příbuzní pochovat, protože se nepodařilo u tisícovky lidí identifikovat jejich ostatky.

Jedním z nich byl ještě donedávna Scott Johnson, 26letý muž, který v jižní věži Dvojčat pracoval jako bezpečnostní analytik. Banka, která ho zaměstnávala, sídlila v 89. patře. Tedy jen několik poschodí nad místem, do níž narazilo letadlo kontrolované teroristy.

Odborníci ale nyní díky nové metodě analýzy DNA rozpoznali Johnsonovy ostatky. Porovnali vzorek nalezených kostí a genetickou informaci, kterou získali z jeho zubního kartáčku.

"Důležité je kost rozdrtit tak, aby vznikl co nejjemnější prášek. Čím jemnější je, tím více genetické informace z něj lze získat," vysvětlil pro americký deník New York Times forenzní specialista Mark Desire, který se analýz účastní.

Podle něj jedna z největších tragédií v americké historii pomohla alespoň k velkému posunu ve zkoumání DNA. "Kdybychom nemuseli identifikovat ostatky obětí, nebyli bychom s technologií tak daleko, jako jsme nyní," dodal.

Odborníci mají v databázi celkem přes sedmnáct tisíc vzorků DNA od všech obětí útoku a jejich rodin. Ty pak porovnávají s nalezenými ostatky, většinou právě kostmi.

Více než 1100 ostatků ale podle úřadů stále čeká na identifikaci. U zhruba stovky z nich to zřejmě nikdy nebude možné, protože chybí vzorky DNA, které by k nim odborníci přiřadili.

"Jako forenzní pracovník bych měl zůstat nezaujatý a objektivní," uvedl Desire. "Je to ale těžké, když se setkáváte s rodinami obětí, které vám děkují a objímají vás," dodal s tím, že právě to však výzkumníky žene kupředu.

Ve středu se i rodiče Scotta Johnsona dozvěděli, že vědci našli ostatky jejich syna. "Nejprve jsem měla pocit, jako by mě někdo bodl do srdce," vypověděla pro server New York Daily News jeho matka Margaret. "Vrátily se nám ty hrozné dny, které jsme zakoušeli. Jediná jeho věc, kterou jsme dlouhá léta měli, byla peněženka," dodala.

"Každý, kdo Scotta znal, ho považoval za jednoho z nejhodnějších lidí, se kterými se kdy setkal. Bolest ze ztráty takového člověka je nepředstavitelná," uvedl pak mladíkův otec. "Jsem ale vděčný za všechnu tu obětavou a neúnavnou práci, kterou vědci odvádějí."

Forenzní specialisté teď budou ve své práci pokračovat a pokusí se identifikovat ostatky dalších obětí. "V roce 2001 jsme rodinám slíbili, že uděláme cokoliv pro to, abychom jejich milované našli a identifikovali. Nehledě na to, jak dlouho to bude trvat," řekla pro New York Times hlavní forenzní specialistka Barbara Sampsonová.