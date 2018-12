Sedmiletou dívku zadrželi na americko-mexické hranici. Kvůli dehydrataci zemřela

před 31 minutami

Sedmiletá dívka z Guatemaly zemřela na následky šoku a dehydratace poté, co ji a jejího otce za nezákonné překročení americko-mexické hranice zadržela americká pohraniční stráž. Oznámil to podle deníku The Washington Post americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP).

Dívka a její otec patřili do skupiny 163 běženců, kteří se 6. prosince sami vzdali americkým bezpečnostním složkám. O osm hodin později dítě zkolabovalo a bylo převezeno do nemocnice, kde zemřelo. Podle deníku děvče nejedlo a nepilo několik dní. Americké úřady nyní incident prošetřují. Pohraniční stráž uprchlíkům, které zadrží, běžně poskytuje jídlo i vodu. Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa čelil na jaře silnému tlaku opozice, nevládních organizací i části republikánů kvůli zavedení takzvané politiky nulové tolerance. To vyústilo v rozdělování rodin migrantů nelegálně pobývajících na území USA. Od postupu se později ve většině případů upustilo. Podle amerického deníku by úmrtí sedmileté dívky mohlo zpřísnit kontroly podmínek v zadržovacích centrech pohraniční hlídky a CBP, které jsou v současné době přeplněny velkým počtem rodin hledajících azyl ve Spojených státech.