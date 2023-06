Sedmiletá dívka má jako první dítě v Polsku srdce od dárce z ciziny, přišlo z Česka

Sedmiletá dívka jménem Alicja se stala prvním dítětem v Polsku, kterému lékaři transplantovali srdce odebrané v zahraničí. Orgán pocházel z Česka, informovalo tento týden na svých internetových stránkách Slezské centrum pro nemoci srdce ve městě Zabrze.

Lékaři Alicji, žijící na severu Polska, zjistili vzácné srdeční onemocnění zvané restrikční kardiomyopatie, když jí byly dva roky. Kromě toho trpěla plicní hypertenzí, kvůli které původně potřebovala transplantaci srdce i plic, a to, že by se pro ni podařilo najít vhodného dárce, bylo nepravděpodobné. Lékařům v Gdaňsku se ale podařilo zmírnit její problémy s plicní hypertenzí, a díky tomu ji mohli zařadit do programu na transplantaci srdce.

Odpovídající orgán se pro dívku našel v květnu v Česku. "Zrovna jsem jela s dcerami na holčičí nákupy," vypráví Tatiana, matka Alicji, o tom, jak jí z nemocnice zavolali, že mají pro dívku vhodné srdce. "Musely jsem se vrátit a rychle se vydat do Zabrze," dodává.

Alicja dostala srdce z Česka díky mezinárodní spolupráci, která vychází z toho, že když v dané zemi není pro daný orgán vhodný příjemce, může ho dostat někdo v zahraničí. Informace se objeví na evropském portálu Foedus, který sdružuje koordinátory transplantačních programů v jednotlivých zemích EU.

Slezské centrum pro nemoci srdce uvádí, že doposud se v Polsku uskutečnily tři transplantace orgánů od dárců ze zahraničí. Kromě srdce z Česka pro Alicju to byl ten samý orgán rovněž z ČR pro dospělého příjemce a játra od dárce v Německu. Polsko naopak kvůli nedostatku svých vhodných příjemců na platformu Foedus nahlásilo možnost předat tři orgány: dvoje plíce a jedno srdce.

Alicja zahájila v nemocnici rehabilitaci a podle své matky má s každým dnem více síly. Do transplantace půl roku prakticky proležela, nyní začíná znovu chodit. Touží po tom, že bude jezdit na kole.