Sedmdesát gramů je v pořádku. Gruzínský ústavní soud zrušil tresty pro kuřáky marihuany

Tbilisi - Ústavní soud v Gruzii povolil obyvatelům této kavkazské země používat marihuanu v malém množství. "Za podmínku legálního používání narkotika soud označil množství nepostačující k prodeji," uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Hranici podle soudců představuje 70 gramů marihuany: pokud uživatel toto množství nepřekročí, nelze prakticky dokázat, že se chystal drogu prodávat. Trest v takovém případě soud označil za nehumánní.

Samotný prodej je dál trestný

Gruzínské zákony až dosud počítaly s tím, že poprvé přistižený uživatel marihuany bude potrestán ve správním řízení. Napodruhé "recidivistovi" již hrozil pobyt ve vězení, nepřesahující podle médií jeden rok.

Ústavní soud tyto tresty zrušil na návrh ombudsmana, poznamenal server Gruzia Online.

Prodej marihuany nadále zůstává trestným činem. Stejně tak je dosud zakázáno i marihuanu kupovat, a to i pro osobní účely. Soud však plánuje tento zákaz zvážit, dodala BBC.

Již v březnu se o dekriminalizaci užívání marihuany pokusila jedna z opozičních stran v parlamentu, ale návrh zákona nezískal dost hlasů. Odpůrci v debatě namítali, že by návrh zemi vrátil do počátku 90. let, "kdy tu byly plantáže marihuany a půlka národa byla zkouřená".

Za držení a distribuci marihuany ve větším množství hrozí až 11 let vězení. V případě tvrdých drog se sazba pohybuje mezi osmi až 20 lety, anebo hrozí i doživotí.

Marihuana je v zemi za Kavkazem nejpopulárnější drogou. Před dvěma týdny se demonstrace za její legalizaci zúčastnily asi tři tisícovky Gruzínců, ale akce skončila potyčkami s policisty, připomněl server Kavkazskij uzel.

