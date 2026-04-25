Sedm mrtvých. Kolumbií otřásl před prezidentskými volbami bombový útok

Bombový útok na západě Kolumbie v departementu Cauca zabil sedm lidí. Dalších 20 lidí bylo podle zraněno, uvedla s odkazem na guvernéra regionu agentura AFP. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v jihoamerické zemi.
Na silnici v této oblasti tradičně kontrolované ozbrojenými skupinami "došlo k odpálení výbušného zařízení, které zabilo "sedm civilistů a více než 20 jich bylo vážně zraněno," napsal na síti X guvernér Caucy Octavio Guzmán. Zároveň zveřejnil video, na kterém jsou vidět oběti ležící na zemi a po útoku zničená vozidla.
K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je ústředním tématem hlasování.
Litvínov si oddechl, zůstává v extralize. Postup Jihlavy? Prý jen otázka času
Hokejisté Litvínova budou hrát i v příští sezoně extraligu. Setrvání mezi elitou si Severočeši definitivně zajistili výhrou v pátém utkání baráže, ve kterém dnes na domácím ledě deklasovali Jihlavu 5:0. Dali tím zapomenout na předchozí porážku z arény nejlepšího prvoligového celku a v sérii zvítězili 4:1 na zápasy.
ŽIVĚ "Porušili jste příměří." Netanjahu nařídil razantní útoky proti Hizballáhu
Příměří, které bylo ve čtvrtek o tři týdny prodlouženo, začíná mít vážné trhliny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil hnutí Hizballáh operující na jihu Libanonu z jeho porušení. A nařídil provést proti Hizballáhu razantní útoky.
Haraslín překvapil svými výroky. Na tomhle bych se neotáčel, divili se i experti
Není to tak dávno, kdy fotbalisty Sparty oslaboval červenými excesy Angelo Preciado (a to mu některé ještě rozhodčí odpouštěli), teď na něj navázal jiný Ekvádorec. John Mercado se při ligovém utkání s Bohemians pakoval ze hřiště už ve 20. minutě a Letenští zápas absolutně nezvládli. Po prohře 0:2 mají k titulu zase nebetyčně daleko.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Orbán se vzdá místa poslance. Magyar se mu vysmál
Odcházející maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz drtivě prohrála parlamentní volby, v sobotu prohlásil, že se vzdá svého poslaneckého mandátu. Bude prý více užitečný při reorganizaci národního tábora. S odkazem na Orbánovo video zveřejněné na sociální síti Facebook o tom informuje agentura MTI.