Sedm let od tragédie letu MH17. Vyšetřovatelé viní ze smrti 298 lidí Kreml

Sedm let uplynulo v sobotu od tragédie civilního letu MH17 v létě 2014 nad východní Ukrajinou, při které zemřelo bezmála 300 lidí. Podle nizozemského soudu existují důkazy, že pád letounu Malajsijských aerolinek způsobila exploze rakety Buk ruské výroby. Vyšetřovatelé navíc poukazují na pravděpodobné zapojení nejvyšších špiček Kremlu od incidentu. Moskva obvinění odmítá.

Letadlo malajsijských aerolinek na lince MH17 z Amsterodamu do Kuala Lumpuru podle obžaloby, prezentované letos před nizozemským soudem, sestřelila 17. července 2014 odpoledne raketa odpálená z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny. Všech 298 cestujících a členů posádky přišlo o život. Většinu obětí tvořili Nizozemci, proto se soudní proces koná právě v Nizozemsku v přísně střežené síni na mezinárodním letišti Schiphol u Amsterodamu.

"Experti konstatovali, že náraz do trupu letadla odpovídá raketovému systému Buk a hlavici rakety Buk. Nebylo nalezeno žádné poškození, které by nebylo slučitelné s tímto scénářem či které by naznačovalo scénář jiný," řekl před měsícem soudce Hendrik Steenhuis.

Po několika letech shromažďování důkazů dospěl v květnu 2018 tým mezinárodních vyšetřovatelů k závěru, že letadlo Boeing 777 zasáhla raketa Buk vystřelená z mobilního odpalovacího zařízení, které patřilo 53. brigádě ruské protivzdušné obrany s posádkou v Kursku. Raketa byla odpálena z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty.

Nizozemská vláda viní ze sestřelu Moskvu a odkazuje na mezinárodní vyšetřovatele incidentu, kteří shromáždili důkazy také o pravděpodobném napojení nejvyšších špiček Kremlu do incidentu i do bojů na východní Ukrajině.

Rusko svou účast na havárii popírá. Čtyři obvinění - tři Rusové a jeden Ukrajinec ruské národnosti - jsou souzeni v nepřítomnosti. Nejspíše se nyní nacházejí v území Ruské federace. V případě odsouzení jim hrozí až doživotní vězení.

VIDEO: Tři celé rodiny zahynuly v troskách letu MH17.