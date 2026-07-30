Sedm horníků zemřelo, dalších 41 uvízlo pod zemí po pákistánském důlním neštěstí

Výbuch v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu si ve čtvrtek vyžádal životy nejméně sedmi horníků. Dalších 41 osob exploze uvěznila pod zemí, kam se snaží co nejrychleji dostat záchranáři, napsala s odvoláním na důlního inspektora Gháního Baloče agentura AP.
Výbuch se stal na předměstí Kvéty, hlavního města provincie Balúčistán. Těla sedmi horníků byla nalezena několik hodin po explozi, kterou zřejmě způsobil nahromaděný metan. Záchranáři pokračují v úsilí dostat se k uvězněným lidem, uvedl Baloč, aniž by se zmínil o hloubce, v jaké horníci pracovali.
„Šance na nalezení někoho živého se po explozích metanu snižují, protože hladina kyslíku klesá na nulu. Záchranáři navíc postupují uvnitř dolu opatrně,“ dodal inspektor.
V pákistánském uhelném průmyslu dochází ke smrtelným nehodám často, zejména v Balúčistánu, kde v mnoha dolech chybí odpovídající větrání, systémy monitorování plynů a další základní bezpečnostní opatření. Horníci a odborové organizace už dlouho obviňují majitele dolů, že nedodržují bezpečnostní předpisy ani neposkytují odpovídající ochranné pomůcky.
Balúčistán je největší, ale zároveň nejméně rozvinutou pákistánskou provincií, kde jsou nezaměstnanost a chudoba velmi rozšířené. Navzdory rizikům a nízkým mzdám jsou tisíce horníků závislé na uhelném průmyslu jako na zdroji obživy.
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