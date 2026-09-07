Sečteno: AfD vyhrála výrazně volby v Sasku-Anhaltsku, sama ale vládu nesestaví

Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, v novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel.
Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD.
Propad preferencí o zhruba dvacet procentních bodů zaznamenala Křesťanskodemokratická unie (CDU), která je druhá s 17 procenty hlasů. CDU vedla dosavadní zemskou vládu. Kolem devíti procent mají pak sociální demokraté a Zelení, 8,5 procenta dostala strana Levice. BSW má 5,3 procenta hlasů, čímž jen těsně překonala pětiprocentní hranici nutnou pro zvolení do zemského parlamentu.
Situace v novém zemském parlamentu ale může být komplikovaná. Aby sestavila vládu, bude AfD potřebovat alespoň tichou podporu jedné další strany. Tou by mohlo být Spojenectví Sahry Wagenknechtové, které získalo pět mandátů. Strana nevyloučila, že by se mohla zdržet při klíčovém hlasování o zemském premiérovi, čímž by snížila kvorum nutné pro jeho zvolení. Bez BSW mají AfD a ostatní strany dohromady stejný počet mandátů.
Volební účast dosáhla téměř 78 procent, což je o 17 procentních bodů více než v roce 2021.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho 1,7 milionu oprávněných voličů. Největšími městy jsou metropole Magdeburk s 240.000 obyvatel a Halle s 220.000. V rámci Německa patří Sasko-Anhaltsko k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.
"Jen idioti nebo zrádci se mohou radovat," glosoval polský premiér triumf AfD
Pouze idioti nebo zrádci se mohou v Polsku těšit z vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, uvedl polský premiér Donald Tusk. Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála hlasování s téměř 44 procenty hlasů.
Temný erotický sen podle Nezvala. Film Valerie a týden divů fascinuje i po 50 letech
Uvedení digitalizované verze filmu Jaromila Jireše Valerie a týden divů na letošním benátském festivalu vrací pozornost k jednomu z výtvarně nejvýraznějších snímků československé kinematografie. Snová alegorie s hororovým nádechem o dospívání mladé dívky dokončená v poslední fázi nové vlny dokázala překonat čas i ideologii.
Nejmladší od Bedáňové. Kolem Noskové v New Yorku obchází predikce, z které mrazí
Zase to dokázala. Linda Nosková v grandslamovém zápase opět zahodila pět mečbolů a přece slaví výhru. Ta navíc znamená, že si zahraje už čtvrtfinále tenisového US Open. Nedělním triumfem nad Martou Kosťukovou ale nahrála jedné pozoruhodné predikci.
"Děsivé." Expremiér Fiala komentuje výsledky německých voleb. To Okamura s Turkem jásají
Nestává se často, aby čeští politici komentovali kriticky výsledky voleb v zahraničí. A už vůbec ne tak moc kriticky a otevřeně jako to udělal v neděli večer český expremiér Petr Fiala v případě německých voleb. Nebyl přitom sám. Nelichotivě se o rozhodnutí voličů v Německu vyjádřil i předseda STAN Vít Rakušan. To šéf SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek reagovali zcela jinak.