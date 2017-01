V Egyptě vybuchlo popelářské auto před policejní stanicí, atentátníci zabili nejméně devět lidí

před 36 minutami

Devět lidí zemřelo a deset dalších je zraněných poté, co na severu Sinajského poloostrova najel popelářský vůz do policejní hlídky. Podle egyptských zdrojů citovaných agenturou AP byly v autě výbušniny. Po explozi začali na policisty střílet ozbrojenci v černých maskovacích oblecích. Třípatrová budova policejní stanice ve městě Aríš byla vypálena a podle úřadů bylo z jejích trosek vytaženo devět těl. Není ale jasné, zda jsou to všechny oběti. K činu se zatím nikdo nepřihlásil, podle AP ale atentát připomíná útoky, ke kterým se v minulosti přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Ta spáchala na Sinaji mnoho útoků na egyptské bezpečností síly.

autor: ČTK