Sebevražedný atentát v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 31 obětí

Sebevražedný atentátník v pátek v šíitské mešitě Chadídža Al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zabil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedly podle agentury AFP bezpečnostní zdroje. Místní zdroje médií předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu.
Útočník byl těsně před tím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do mešity. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Snímky z místa ukazují zakrvácená těla ležící na koberci uvnitř budovy, kolem nich jsou střepy, trosky a panikařící věřící. Další desítky zraněných ležely v zahradě před mešitou, zatímco lidé volali o pomoc, píše Reuters.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf a ministr vnitra Mohsin Nakvi útok odsoudili a vyjádřili soustrast rodinám obětí. Nakvi požádal úřady, aby poskytly nejlepší lékařskou péči zraněným, kteří byli přiváženi do různých městských nemocnic.
K útoku se na svém telegramovém účtu přihlásila organizace IS. Reuters dříve uvedla, že za atentát pravděpodobně zodpovídá tato skupina obviňovaná z dřívějších útoků na šíitské věřící, či další militantní sdružení Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Obě organizace se často zaměřují na bezpečnostní síly a civilisty po celém Pákistánu. V listopadu sebevražedný atentátník odpálil bombu před soudní budovou v Islámábádu. Útok si vyžádal 12 obětí a 37 dalších zranil.
Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif uvedl, že útočník dříve cestoval do Afghánistánu a obvinil sousední Indii z podpory atentátu, aniž by pro toto tvrzení předložil důkazy, píše Reuters. Indické ministerstvo zahraničí útok na pákistánskou mešitu odsoudilo a obvinění ze strany Islámábádu označilo za neopodstatněné.
Útok odsoudil také Kábul, s nímž má Pákistán dlouhodobě napjaté vztahy. Afghánská vláda atentát označila za útok na lidské hodnoty i hodnoty islámu. Generální tajemník OSN António Guterres po atentátu uvedl, že "útoky na civilisty a náboženské instituce jsou nepřijatelné".
Pákistán zaznamenal narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád obviňuje afghánské úřady, že členům TTP poskytují útočiště. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož teroristické organizace IS.
