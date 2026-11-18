Několik hodin systematicky ničil obří americký dopravní letoun. Způsobil škody za desítky milionů dolarů a ohrozil zásadní vojenskou operaci. Symbolem řádění osmačtyřicetiletého Ira Daithího Ó Corráina se stal překvapivý nástroj – sekera. Nyní mu hrozí až deset let vězení.
Americký armádní letoun využil irské letiště Shannon k mezipřistání rámci plnění vojenského úkolu. Krátce před půl pátou ráno 11. dubna se Ó Corráin podle prokurátorů dostal přes bezpečnostní plot, došel ke stroji a rozbil zámek zadních dveří pro posádku. S sebou měl sekeru, vrtačku a horkovzdušnou pistoli.
Uvnitř se zabarikádoval. Dveře zajistil popruhy, kovovými úchyty a šrouby a do jejich vodicích lišt nasypal kuličková ložiska smíchaná s epoxidem, aby nešly otevřít. Okna kromě kokpitu zakryl sítěmi. Pak podle žaloby několik hodin systematicky ničil přístroje a vedení.
Přeřezal kabelové svazky a hydraulické vedení, promáčkl potrubí s tekutým kyslíkem, rozbil všechny přístroje v kokpitu a propíchal vzduchovody. S sebou si vzal i ampule gallia, kovu, který narušuje hliník i ocel. Vedení kyslíku podle obžaloby úmyslně nepřeřízl, protože tím by riskoval explozi.
Asi v 9:40 se ke stroji vrátila posádka. Ó Corráina zahlédla oknem kokpitu a přivolala ochranku. Muž podle žaloby vylezl střešním poklopem na trup a než ho policie zatkla, tak se ho snažil doslova rozštípat sekerou. Do palivových nádrží pak ještě sypal kuličková ložiska.
Američtí prokurátoři ho obvinili ze zničení letounu C-130 Hercules. Stroj za zhruba 60 milionů dolarů je podle obžaloby nenávratně vyřazený. Muž zároveň čelí stíhání i v domovském Irsku.
„Daithí Ó Corráin uskutečnil záměrný a plánovaný útok na americký vojenský letoun, způsobil škody za desítky milionů dolarů a ohrozil zásadní vojenské operace,“ uvedli prokurátoři.
„To nebyl akt spontánního vandalismu,“ prohlásil James Barnacle Jr., šéf newyorské pobočky FBI. „Obviněný měsíce zkoumal letoun, opatřoval si nástroje a materiály a připravoval se tak, aby způsobil co největší zkázu.“
Podle prokurátorů na internetu studoval konstrukci Herculesu a ještě týž den si objednal gallium. Hledal souřadnice místa, kde by se dostal přes plot, a v aplikaci sledoval pohyby letadel včetně vojenských. Zkoumal prý i dřívější narušení letiště a pokusil se kontaktovat jednoho z jejich aktérů.
Jeho příznivci ho popisují jako protiválečného aktivistu, který jednal sám. Sbírka jeho stoupenců líčí akci jako protest proti americké válce s Íránem a podpoře Izraele v Gaze. Obžaloba motiv neuvádí.
Shannon je dlouhodobě důležitým uzlem pro přesuny amerických vojáků a techniky přes Atlantik a opakovaně se tam protestuje. V květnu 2025 zde tři lidé prorazili plot dodávkou a později téhož měsíce jiní aktivisté postříkali americký letoun barvou, takže dočasně nemohl vzlétnout. V listopadu 2025 další skupina dojela dodávkou až k zaparkovanému americkému stroji C-40.