Novým australským premiérem se stane Scott Morrison

Morrison nahradí Malcolma Turnbulla, který ztratil podporu klíčových ministrů vládnoucí Liberální strany.

Canberra - Ministr státní pokladny Scott Morrison se stane novým australským premiérem místo Malcolma Turnbulla, který ztratil podporu klíčových ministrů vládnoucí Liberální strany. Oznámila to agentura Reuters.

Morrison v pátek vyhrál tři dny trvající zápolení o post vůdce liberálů, který Turnbull opustil.

Dosavadní premiér a šéf liberálů čelil delší dobu vnitrostranické opozici kvůli klesající popularitě strany a kvůli energetické a daňové politice. O podporu Turnbull definitivně přišel ve čtvrtek, kdy ho opustila trojice ministrů označovaná médii za jeho dosavadní klíčové stoupence.

O novém vůdci strany a předsedovi vlády musela rozhodnout dnešní schůze stranického vedení. Soupeři Morrisona, který je považován za Turnbullova stoupence, byli bývalý ministr vnitra Peter Dutton a ministryně zahraničí Julie Bishopová. V prvním kole hlasování dostala nejmenší důvěru Bishopová, v závěrečném duelu pak Morrison porazil Duttona poměrem hlasů 45:40.

Turnbull již znovu na funkci vůdce Liberální strany Austrálie nekandidoval a prohlásil, že plánuje odejít z politiky. "V brzké době… opustím parlament," řekl Turnbull novinářům. To by mohlo mít pro liberály nepříjemné následky. Vláda totiž drží v současnosti v zákonodárném sboru většinu rozdílem jediného mandátu a při doplňovacích volbách by o ni mohla přijít.

Nastupující premiér Morrison odmítl spekulace, že by mohl vyhlásit předčasné parlamentní volby. Podle průzkumů liberálové, kteří jsou hlavní stranou vládnoucí konzervativní koalice, v popularitě zaostávají za opozičními labouristy. Řádné parlamentní volby jsou plánovány na květen příštího roku.

Konzervativní a proti imigraci

Podle agentury AP je Morrison konzervativnější politik než Turnbull, respektuje ale umírněné křídlo Liberální strany, takže má předpoklady ukončit vnitrostranickou válku. Od roku 2015 působil jako ministr státní pokladny. Ekonomy je oceňován, že díky jeho politice klesl deficit státních financí, oživil se pracovní trh a ekonomika se drží již rekordně dlouho mimo recesi.

Řadu kritik, především mezi ochránci lidských práv, naopak vyvolávala jeho přistěhovalecká politika v době, kdy stál v čele ministerstva pro migraci. Právě Morrison totiž zahájil kampaň, jejímž cílem je razantně bránit uprchlíkům dostat se na australské území.

Austrálie využívá vojenské námořnictvo k zastavování lodí s migranty na moři a jejich vracení zpět. Ani běžencům, kteří doplují až k australským břehům, není umožněno se v zemi usadit a jsou posíláni do internačních táborů mimo území Austrálie. Tyto tábory jsou opakovaně kritizovány lidskoprávními organizacemi.

Tiskové agentury také připomínají, že loni vedl Morrison neúspěšnou kampaň proti legalizaci sňatků osob stejného pohlaví. Zákon umožňující homosexuálům uzavírat manželství vešel v Austrálii v platnost v prosinci.

Austrálie prochází od roku 2007 obdobím politické nestability, během něhož žádný premiér nevydržel ve funkci po celé tříleté období. Všichni se stali oběťmi vnitrostranických pučů, zatím naposledy Turnbullův předchůdce Tony Abbot v roce 2015.