"Schůzka se Sim bude úžasná." Trump se těší na hlavu Číny, půjde i o cla

Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou dlouhodobě napjaté především kvůli sporům o cla, dodatečné přístavní poplatky a také kvůli rozhodnutí Pekingu rozšířit omezení vývozu vzácných zemin. Trump v únoru rozpoutal masivní oboustranné zvyšování cel, když na čínský dovoz uvalil dvacetiprocentní celní přirážku kvůli tomu, že podle něho Čína není ochotna bojovat proti pašování fentanylu do USA. Peking to odmítl a zavedl vlastní cla, obě země se pak postupným zvyšováním dovozních poplatků dostaly až vysoko přes sto procent, než se dohodly na jejich snížení.
Během cesty Trump řekl, že chce snížit zmíněná úvodní cla výměnou za čínskou aktivitu proti pašování fentanylu. "Myslím, že naše schůzka s čínským prezidentem Sim bude úžasná a že vyřešíme spoustu problémů," citovala Trumpa agentura AFP.
Americký prezident minulý týden při odletu na asijskou cestu tvrdil, že by s čínským protějškem chtěl mluvit i o sporné otázce Tchaj-wanu, na který si Čína dělá nárok, ale USA prosazují jeho autonomii. Nyní však prohlásil, že si není jist, zda o tomto tématu bude řeč.
Schůzku se Sim má Trump v plánu ve čtvrtek. Ve středu se má setkat s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, s nímž by podle Soulu měli hovořit o obchodě, investicích a míru mezi Jižní a Severní Koreou.