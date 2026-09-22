Schůzka, která „může mnohé změnit“. Zelenskyj míří za Trumpem, už řekl, co chce řešit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil do New Yorku, kde se má v úterý setkat s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. Jednání se má točit především kolem možností ukončení války na Ukrajině. Zelenskyj zároveň naznačil, že nadcházející schůzka „může mnohé změnit“.
Oba prezidenti jsou v New Yorku kvůli Valnému shromáždění OSN. Zelenskyj uvedl, že během návštěvy má naplánováno zhruba 20 dalších schůzek s představiteli států a mezinárodních organizací. Oznámil také, že je připravena nová dohoda týkající se dronů.
„Hlavní prioritou Ukrajiny je samozřejmě přiblížit mír a chránit životy našich lidí. Existují konkrétní návrhy v oblasti bezpečnosti a opatření ke snížení napětí, která by mohla přiblížit konec války. Pracujeme na posílení protivzdušné obrany a zajištění dostatečného financování Ukrajiny,“ napsal Zelenskyj na síti X krátce po příletu.
Se samotným Trumpem ukrajinský prezident naposledy telefonoval v neděli. Po hovoru uvedl, že jejich nadcházející schůzka „může mnohé změnit“.
„Už nebude platit, že trpí pouze země, která je napadena“
Zelenskyj před jednáním nastínil i konkrétní návrh, o kterém chce s Trumpem mluvit. Ukrajina podle něj usiluje o možnost vzájemného zastavení palby na energetickou infrastrukturu a cíle v oblasti Černého moře.
„Ukrajinský energetický sektor, kritická infrastruktura a náš vývoz potravin se musí přestat stávat terčem ruských útoků. To povede k odpovídajícím krokům z naší strany,“ cituje prezidenta deník Kyiv Independent.
Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Ukrajina je připravena na takovém uspořádání pracovat se svými partnery. „Už nebude platit, že trpí pouze země, která je napadena. Povaha této války je nyní taková, že utrpí i agresor,“ dodal.
Trump v pondělí zase uvedl, že válka způsobila značné škody ruskému ropnému průmyslu a znovu vyzval k ukončení bojů.
Schůzka přichází v době, kdy se Washington znovu snaží posunout mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Trumpovi zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner začátkem září navštívili Kyjev i Moskvu.
Trump zároveň nedávno podepsal nový sankční zákon, který mu umožňuje uvalit stoprocentní cla na významné odběratele ruské ropy a plynu. Americké ministerstvo zahraničí navíc schválilo možný prodej protivzdušných systémů Ukrajině v hodnotě 2,7 miliardy dolarů.
Zelenskyj se s Trumpem naposledy osobně setkal koncem července v Bílém domě. V New Yorku má ukrajinský prezident kromě amerického prezidenta jednat také například s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
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