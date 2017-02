před 5 hodinami

Kandidát sociálnědemokratické strany (SPD) na německého kancléře Martin Schulz by v přímém souboji současnou předsedkyni vlády Angelu Merkelovou výrazně porazil. Vyplývá to z průzkumu Politbarometer veřejnoprávní televizní stanice ZDF. Značně ve stejné anketě posílila i pozice celé sociální demokracie. Zatímco předsedkyni konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Merkelovou by za kancléřku znovu chtělo 38 procent dotázaných, Schulze by si jich po volbách v čele německé vlády dokázalo představit 49 procent. Odlišné je ale hodnocení hlavních kandidátů na německého kancléře v některých dalších ohledech. Větší znalost problematiky vedení státu přisuzují dotázaní jednoznačně Merkelové.

autor: ČTK